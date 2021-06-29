https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739053180.html

Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации

Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации - РИА Новости, 29.06.2021

Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации

Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:47

2021-06-29T14:47

2021-06-29T14:47

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Безопасна полностью", - сказал Логунов, отвечая на вопрос о том, насколько безопасна и эффективна третья вакцинация "Спутником V".По данным исследования, не зависящего от центра Гамалеи, третья вакцинация вызывает иммунный ответ даже больший, чем после первых двух введений, рассказал разработчик."Титры становятся еще выше, чем после первых двух вакцинаций", - уточнил он.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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