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Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации
Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации - РИА Новости, 29.06.2021
Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации
Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:47
2021-06-29T14:47
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денис логунов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Безопасна полностью", - сказал Логунов, отвечая на вопрос о том, насколько безопасна и эффективна третья вакцинация "Спутником V".По данным исследования, не зависящего от центра Гамалеи, третья вакцинация вызывает иммунный ответ даже больший, чем после первых двух введений, рассказал разработчик."Титры становятся еще выше, чем после первых двух вакцинаций", - уточнил он.
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Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации
14:47 29.06.2021
 
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Медицинский работник проводит вакцинацию жительницы Хабаровска против коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Разработчик "Спутника V" заявил о полной безопасности третьей вакцинации

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Безопасна полностью", - сказал Логунов, отвечая на вопрос о том, насколько безопасна и эффективна третья вакцинация "Спутником V".
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18 июня, 12:41
По данным исследования, не зависящего от центра Гамалеи, третья вакцинация вызывает иммунный ответ даже больший, чем после первых двух введений, рассказал разработчик.
"Титры становятся еще выше, чем после первых двух вакцинаций", - уточнил он.
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