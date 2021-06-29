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В Черногории утонул россиянин
В Черногории утонул россиянин - РИА Новости, 29.06.2021
В Черногории утонул россиянин
Мужчина из России утонул во время купания в Адриатическом море в поселке Свети-Стефан на побережье Черногории, передает местное Радио и телевидение Будва. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:17
2021-06-29T15:22
россия
адриатическое море
черногория
происшествия
в мире
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БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Мужчина из России утонул во время купания в Адриатическом море в поселке Свети-Стефан на побережье Черногории, передает местное Радио и телевидение Будва.Сигнал о происшествии в море поступил в экстренные службы около 12.30 (13.30 мск)."В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания", - передает телеканал.На месте работают медики и полиция. Смерть констатировали после безуспешной попытки реанимации.
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россия, адриатическое море, черногория, происшествия, в мире
В Черногории утонул россиянин
15:17 29.06.2021 (обновлено: 15:22 29.06.2021)
 
© Depositphotos / Garry518Свети-Стефан
Свети-Стефан - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Depositphotos / Garry518

Гражданин России утонул в Адриатическом море в черногорском поселке Свети-Стефан

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Мужчина из России утонул во время купания в Адриатическом море в поселке Свети-Стефан на побережье Черногории, передает местное Радио и телевидение Будва.
Сигнал о происшествии в море поступил в экстренные службы около 12.30 (13.30 мск).
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"В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания", - передает телеканал.
На месте работают медики и полиция. Смерть констатировали после безуспешной попытки реанимации.
 
РоссияАдриатическое мореЧерногорияПроисшествияВ мире
 
 
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