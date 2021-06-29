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В Черногории утонул россиянин

В Черногории утонул россиянин - РИА Новости, 29.06.2021

В Черногории утонул россиянин

Мужчина из России утонул во время купания в Адриатическом море в поселке Свети-Стефан на побережье Черногории, передает местное Радио и телевидение Будва. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:17

2021-06-29T15:17

2021-06-29T15:22

россия

адриатическое море

черногория

происшествия

в мире

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БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Мужчина из России утонул во время купания в Адриатическом море в поселке Свети-Стефан на побережье Черногории, передает местное Радио и телевидение Будва.Сигнал о происшествии в море поступил в экстренные службы около 12.30 (13.30 мск)."В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания", - передает телеканал.На месте работают медики и полиция. Смерть констатировали после безуспешной попытки реанимации.

https://ria.ru/20210617/turist-1737443920.html

россия

адриатическое море

черногория

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, адриатическое море, черногория, происшествия, в мире