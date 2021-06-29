https://ria.ru/20210629/upravlentsy-1739133880.html

Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области

Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области - РИА Новости, 29.06.2021

Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области

Первая тысяча участников в Пензенской области зарегистрировалась за неделю в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T21:46

2021-06-29T21:46

2021-06-29T21:50

пензенская область

олег мельниченко

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Первая тысяча участников в Пензенской области зарегистрировалась за неделю в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко 23 июня впервые в регионе запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности - не менее года либо срок работы по специальности - не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса."Уже к 29 июня на сайте проекта "58регионвозможностей.рф" зарегистрировались более тысячи человек… Регистрация продлится до 21 июля, а до 23 июля участники должны будут подготовить и загрузить на сайт эссе по проблемам региона и способам их преодоления. После чего всех зарегистрированных участников ждет онлайн-тестирование, по итогам которого будет сформирован круг финалистов", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что все победители проекта получат право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя", а 10 лучших примут участие в специальной образовательной программе в одном из ведущих вузов с возможностью прохождения стажировки за рубежом."Такие темпы регистрации демонстрируют интерес пензенцев к судьбе родного края. Призываю всех, кому небезразлично развитие Пензенской области, принять участие в этом проекте, проявить себя с лучшей стороны. Совместными усилиями мы выведем нашу область на новый уровень", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20210623/penza-1738324527.html

https://ria.ru/20210611/demografiya-1736651188.html

пензенская область

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олег мельниченко, пензенская область, общество