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Пензенская область
https://ria.ru/20210629/upravlentsy-1739133880.html
Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области
Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области - РИА Новости, 29.06.2021
Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области
Первая тысяча участников в Пензенской области зарегистрировалась за неделю в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:46
2021-06-29T21:50
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Первая тысяча участников в Пензенской области зарегистрировалась за неделю в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко 23 июня впервые в регионе запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности - не менее года либо срок работы по специальности - не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса."Уже к 29 июня на сайте проекта "58регионвозможностей.рф" зарегистрировались более тысячи человек… Регистрация продлится до 21 июля, а до 23 июля участники должны будут подготовить и загрузить на сайт эссе по проблемам региона и способам их преодоления. После чего всех зарегистрированных участников ждет онлайн-тестирование, по итогам которого будет сформирован круг финалистов", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что все победители проекта получат право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя", а 10 лучших примут участие в специальной образовательной программе в одном из ведущих вузов с возможностью прохождения стажировки за рубежом."Такие темпы регистрации демонстрируют интерес пензенцев к судьбе родного края. Призываю всех, кому небезразлично развитие Пензенской области, принять участие в этом проекте, проявить себя с лучшей стороны. Совместными усилиями мы выведем нашу область на новый уровень", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20210623/penza-1738324527.html
https://ria.ru/20210611/demografiya-1736651188.html
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олег мельниченко, пензенская область, общество
Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области
21:46 29.06.2021 (обновлено: 21:50 29.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области

Тысяча управленцев уже заявились на кадровый проект в Пензенской области

Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Первая тысяча участников в Пензенской области зарегистрировалась за неделю в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Олег Мельниченко 23 июня впервые в регионе запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности - не менее года либо срок работы по специальности - не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 20:30Пензенская область
Мельниченко запустил в Пензе проект по поиску талантливых управленцев
"Уже к 29 июня на сайте проекта "58регионвозможностей.рф" зарегистрировались более тысячи человек… Регистрация продлится до 21 июля, а до 23 июля участники должны будут подготовить и загрузить на сайт эссе по проблемам региона и способам их преодоления. После чего всех зарегистрированных участников ждет онлайн-тестирование, по итогам которого будет сформирован круг финалистов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что все победители проекта получат право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя", а 10 лучших примут участие в специальной образовательной программе в одном из ведущих вузов с возможностью прохождения стажировки за рубежом.
"Такие темпы регистрации демонстрируют интерес пензенцев к судьбе родного края. Призываю всех, кому небезразлично развитие Пензенской области, принять участие в этом проекте, проявить себя с лучшей стороны. Совместными усилиями мы выведем нашу область на новый уровень", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

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