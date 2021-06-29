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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210629/udmurtiya-1739044546.html
Власти Удмуртии планируют обеспечить жильем более трех тысяч детей-сирот
Власти Удмуртии планируют обеспечить жильем более трех тысяч детей-сирот - РИА Новости, 29.06.2021
Власти Удмуртии планируют обеспечить жильем более трех тысяч детей-сирот
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе до 2025 года планируют закрыть очередь за жильем из более чем 3 тысяч детей-сирот, и предложил для... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:54
2021-06-29T13:54
удмуртская республика
россия
александр бречалов
марат хуснуллин
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 29 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе до 2025 года планируют закрыть очередь за жильем из более чем 3 тысяч детей-сирот, и предложил для решения вопроса использовать ипотечное кредитование или механизм факторинга.Вопрос предоставления жилья детям-сиротам глава региона поднял на сессии госсовета Удмуртии. По словам Бречалова, в очереди за жильем стоят 3,2 тысячи человек старше 18 лет."В 2020 году благодаря федеральному и республиканскому бюджету мы приобрели 232 квартиры. В этом году приобретено уже 114 квартир и до конца года планируется купить еще порядка 140 квартир на общую сумму 320,1 миллиона рублей. Мы хотим полностью закрыть эту очередь до 2025 года. Для этого поручил разработать альтернативные решения. Например, рассмотреть возможности ипотечного кредитования, механизма факторинга и других вариантов в срок до 1 сентября 2021 года", - написал об итогах сессии Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что предложение властей Удмуртии о возможности ипотечного кредитования в покупке жилья детям-сиротам уже поступило на рассмотрение вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину.Кроме этого, Бречалов добавил, что выделение жилья для детей-сирот — это одна составная часть комплексной проблемы социального сиротства. "Поэтому мы должны рассматривать ее глубже: необходимо усилить профилактическую работу, чтобы как можно меньше детей при живых родителях попадали в социальные приюты и детские дома, оказывались в "зоне риска" с точки зрения асоциального поведения", - сказал глава региона, поручив минсоцполитики республики совместно с главами городов и районов с подключением общественных структур разработать и представить к сессии госсовета план действий в рамках межведомственной программы с рабочим названием "Безопасное детство".
https://ria.ru/20210423/udmurtiya-1729586083.html
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россия, александр бречалов, марат хуснуллин, удмуртская республика (удмуртия), общество
Власти Удмуртии планируют обеспечить жильем более трех тысяч детей-сирот
13:54 29.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Власти Удмуртии планируют обеспечить жильем более трех тысяч детей-сирот до 2025 года

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УФА, 29 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе до 2025 года планируют закрыть очередь за жильем из более чем 3 тысяч детей-сирот, и предложил для решения вопроса использовать ипотечное кредитование или механизм факторинга.
Вопрос предоставления жилья детям-сиротам глава региона поднял на сессии госсовета Удмуртии. По словам Бречалова, в очереди за жильем стоят 3,2 тысячи человек старше 18 лет.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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"В 2020 году благодаря федеральному и республиканскому бюджету мы приобрели 232 квартиры. В этом году приобретено уже 114 квартир и до конца года планируется купить еще порядка 140 квартир на общую сумму 320,1 миллиона рублей. Мы хотим полностью закрыть эту очередь до 2025 года. Для этого поручил разработать альтернативные решения. Например, рассмотреть возможности ипотечного кредитования, механизма факторинга и других вариантов в срок до 1 сентября 2021 года", - написал об итогах сессии Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что предложение властей Удмуртии о возможности ипотечного кредитования в покупке жилья детям-сиротам уже поступило на рассмотрение вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину.
Кроме этого, Бречалов добавил, что выделение жилья для детей-сирот — это одна составная часть комплексной проблемы социального сиротства. "Поэтому мы должны рассматривать ее глубже: необходимо усилить профилактическую работу, чтобы как можно меньше детей при живых родителях попадали в социальные приюты и детские дома, оказывались в "зоне риска" с точки зрения асоциального поведения", - сказал глава региона, поручив минсоцполитики республики совместно с главами городов и районов с подключением общественных структур разработать и представить к сессии госсовета план действий в рамках межведомственной программы с рабочим названием "Безопасное детство".
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
13:17Удмуртская Республика
Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах
 
Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловМарат ХуснуллинУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
 
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