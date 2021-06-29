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В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи
В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 29.06.2021
В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи
Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:06
2021-06-29T12:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 29 июн – РИА Новости. Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает минздрав республики."В связи с ростом заболеваемости для недопущения распространения коронавирусной инфекции принято решение о внесении изменений в оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения. В больницах с 28 июня временно до улучшения эпидситуации приостанавливается оказание помощи в плановой форме в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.Минздрав региона отмечает, что в больницах продолжится проведение процедуры гемодиализа, лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов фтизиатрического профиля, проведение обследования призывников и устраивающихся на работу, проведение скрининга беременных, оказание плановой помощи детям и вакцинация против коронавируса."Также продолжится в полном объеме оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести. К неотложным состояниям могут относиться обострения хронических заболеваний или ухудшение самочувствия не по причине респираторных заболеваний. В этих случаях пациенты могут обратиться в поликлинику без предварительной записи. Жителям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, необходимо вызвать врача на дом", - сообщает минздрав.Ранее в оперштабе Удмуртии сообщали, что с 1 июля в регионе увеличат коечный фонд для лечения больных коронавирусом из-за роста числа заболевших.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество
В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи
12:06 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за роста случаев COVID-19

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УФА, 29 июн – РИА Новости. Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает минздрав республики.
"В связи с ростом заболеваемости для недопущения распространения коронавирусной инфекции принято решение о внесении изменений в оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения. В больницах с 28 июня временно до улучшения эпидситуации приостанавливается оказание помощи в плановой форме в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.
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Минздрав региона отмечает, что в больницах продолжится проведение процедуры гемодиализа, лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов фтизиатрического профиля, проведение обследования призывников и устраивающихся на работу, проведение скрининга беременных, оказание плановой помощи детям и вакцинация против коронавируса.
"Также продолжится в полном объеме оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести. К неотложным состояниям могут относиться обострения хронических заболеваний или ухудшение самочувствия не по причине респираторных заболеваний. В этих случаях пациенты могут обратиться в поликлинику без предварительной записи. Жителям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, необходимо вызвать врача на дом", - сообщает минздрав.
Ранее в оперштабе Удмуртии сообщали, что с 1 июля в регионе увеличат коечный фонд для лечения больных коронавирусом из-за роста числа заболевших.
 
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