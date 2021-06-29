https://ria.ru/20210629/udmurtiya-1739023417.html

В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи

В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 29.06.2021

В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи

Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:06

2021-06-29T12:06

2021-06-29T12:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738261767_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99a7ccfaeabcc78007b8ca394997f476.jpg

УФА, 29 июн – РИА Новости. Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи взрослому населению из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает минздрав республики."В связи с ростом заболеваемости для недопущения распространения коронавирусной инфекции принято решение о внесении изменений в оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения. В больницах с 28 июня временно до улучшения эпидситуации приостанавливается оказание помощи в плановой форме в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.Минздрав региона отмечает, что в больницах продолжится проведение процедуры гемодиализа, лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов фтизиатрического профиля, проведение обследования призывников и устраивающихся на работу, проведение скрининга беременных, оказание плановой помощи детям и вакцинация против коронавируса."Также продолжится в полном объеме оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести. К неотложным состояниям могут относиться обострения хронических заболеваний или ухудшение самочувствия не по причине респираторных заболеваний. В этих случаях пациенты могут обратиться в поликлинику без предварительной записи. Жителям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, необходимо вызвать врача на дом", - сообщает минздрав.Ранее в оперштабе Удмуртии сообщали, что с 1 июля в регионе увеличат коечный фонд для лечения больных коронавирусом из-за роста числа заболевших.

https://ria.ru/20210629/mutatsiya-1739011429.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество