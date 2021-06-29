https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084533.html
В Кировской области арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки
В Кировской области арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 29.06.2021
В Кировской области арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки
Житель города Белая Холуница обвиняемый в убийстве 13-летней девочки, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:18
2021-06-29T17:18
2021-06-29T17:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Житель города Белая Холуница обвиняемый в убийстве 13-летней девочки, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, вечером 26 июня 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе домой, где применил насилие в отношении нее, а именно, по словам подозреваемого, он сдавил шею девочки, в результате чего наступила ее смерть. С целью скрыть следы преступления он перетащил тело потерпевшей в хозяйственные постройки, расположенные около дома. В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что именно с ним последний раз видели пропавшую. При опросе он рассказал о произошедшем и показал, где спрятано тело. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)."Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления. В ходе допроса он признался в содеянном. 29 июня прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом было удовлетворено. Молодой человек арестован", - говорится в сообщении регионального СУСК.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль председателя Следственного комитета России.
https://ria.ru/20210625/obvinyaemyy-1738661813.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
В Кировской области арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки
В Кировской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости.
Житель города Белая Холуница обвиняемый в убийстве 13-летней девочки, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК
РФ по Кировской области
.
По версии следствия, вечером 26 июня 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе домой, где применил насилие в отношении нее, а именно, по словам подозреваемого, он сдавил шею девочки, в результате чего наступила ее смерть. С целью скрыть следы преступления он перетащил тело потерпевшей в хозяйственные постройки, расположенные около дома. В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что именно с ним последний раз видели пропавшую. При опросе он рассказал о произошедшем и показал, где спрятано тело. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
"Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления. В ходе допроса он признался в содеянном. 29 июня прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом было удовлетворено. Молодой человек арестован", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль председателя Следственного комитета России
.