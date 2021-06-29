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СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером
СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером - РИА Новости, 29.06.2021
СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером
Следователи проводят проверку сообщения о том, что тренер из Балаково Саратовской области в поезде заставляла свою подопечную делать шпагат на полке вагона, а... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:27
2021-06-29T15:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
балаковский район
происшествия
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку сообщения о том, что тренер из Балаково Саратовской области в поезде заставляла свою подопечную делать шпагат на полке вагона, а также якобы оскорбляла юных гимнасток, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что тренер по художественной гимнастике из Балаково, сопровождая детей с соревнований в Сочи, якобы в состоянии опьянения "оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда". На приложенных видео запечатлено, как девочка сидит на продольном шпагате на верхней боковой полке плацкартного вагона, а под ней на нижней полке находится ее тренер и беседует сначала с начальником поезда, а потом с полицейскими, которым другие пассажиры пожаловались на оскорбления педагога в адрес своих подопечных."Следствие даст правовую оценку действиям тренера гимнасток, следовавших пассажирским поездом "Адлер - Челябинск"… По словам пассажиров, тренер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла юных гимнасток, толкала, а одну из них заставила сесть на шпагат на верхней полке. На замечания пассажиров, а впоследствии и начальника поезда, женщина не реагировала, при том что спортсменка плакала", - говорится в сообщении.Глава Балаковского района Сергей Грачев ранее поручил провести проверку и наказать тренера вплоть до увольнения.
https://ria.ru/20170329/1491041769.html
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353
60
Тренер заставила девочку делать шпагат в поезде. Кадры инцидента
Тренер из Саратовской области заставляла гимнасток садиться на шпагат на верхней полке поезда. Татьяна Слугина оскорбляла своих подопечных. Девочки плакали, но выполняли её задания. Очевидцы засняли происходившее.
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи, балаковский район, происшествия
СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером
14:27 29.06.2021 (обновлено: 15:18 29.06.2021)
 

СК проверит сообщения о тренере, заставившей девочку делать шпагат в поезде

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку сообщения о том, что тренер из Балаково Саратовской области в поезде заставляла свою подопечную делать шпагат на полке вагона, а также якобы оскорбляла юных гимнасток, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что тренер по художественной гимнастике из Балаково, сопровождая детей с соревнований в Сочи, якобы в состоянии опьянения "оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда". На приложенных видео запечатлено, как девочка сидит на продольном шпагате на верхней боковой полке плацкартного вагона, а под ней на нижней полке находится ее тренер и беседует сначала с начальником поезда, а потом с полицейскими, которым другие пассажиры пожаловались на оскорбления педагога в адрес своих подопечных.
"Следствие даст правовую оценку действиям тренера гимнасток, следовавших пассажирским поездом "Адлер - Челябинск"… По словам пассажиров, тренер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла юных гимнасток, толкала, а одну из них заставила сесть на шпагат на верхней полке. На замечания пассажиров, а впоследствии и начальника поезда, женщина не реагировала, при том что спортсменка плакала", - говорится в сообщении.
Глава Балаковского района Сергей Грачев ранее поручил провести проверку и наказать тренера вплоть до увольнения.
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