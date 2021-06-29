https://ria.ru/20210629/trener-1739049933.html

СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером

СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером - РИА Новости, 29.06.2021

СК проверит сообщения о скандале с саратовским тренером

Следователи проводят проверку сообщения о том, что тренер из Балаково Саратовской области в поезде заставляла свою подопечную делать шпагат на полке вагона, а... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:27

2021-06-29T14:27

2021-06-29T15:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

балаковский район

происшествия

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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку сообщения о том, что тренер из Балаково Саратовской области в поезде заставляла свою подопечную делать шпагат на полке вагона, а также якобы оскорбляла юных гимнасток, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что тренер по художественной гимнастике из Балаково, сопровождая детей с соревнований в Сочи, якобы в состоянии опьянения "оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда". На приложенных видео запечатлено, как девочка сидит на продольном шпагате на верхней боковой полке плацкартного вагона, а под ней на нижней полке находится ее тренер и беседует сначала с начальником поезда, а потом с полицейскими, которым другие пассажиры пожаловались на оскорбления педагога в адрес своих подопечных."Следствие даст правовую оценку действиям тренера гимнасток, следовавших пассажирским поездом "Адлер - Челябинск"… По словам пассажиров, тренер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла юных гимнасток, толкала, а одну из них заставила сесть на шпагат на верхней полке. На замечания пассажиров, а впоследствии и начальника поезда, женщина не реагировала, при том что спортсменка плакала", - говорится в сообщении.Глава Балаковского района Сергей Грачев ранее поручил провести проверку и наказать тренера вплоть до увольнения.

https://ria.ru/20170329/1491041769.html

россия

сочи

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тренер заставила девочку делать шпагат в поезде. Кадры инцидента Тренер из Саратовской области заставляла гимнасток садиться на шпагат на верхней полке поезда. Татьяна Слугина оскорбляла своих подопечных. Девочки плакали, но выполняли её задания. Очевидцы засняли происходившее. 2021-06-29T14:27 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи, балаковский район, происшествия