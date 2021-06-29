https://ria.ru/20210629/trassa-1739042843.html

Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай"

Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай" - РИА Новости, 29.06.2021

Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай"

Власти Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу на 41 километре федеральной автодороги "Черкесск-Домбай", сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:46

2021-06-29T13:46

2021-06-29T13:46

карачаево-черкесская республика

жкх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рашид темрезов

происшествия

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ЧЕРКЕССК, 29 июн – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу на 41 километре федеральной автодороги "Черкесск-Домбай", сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.Он объяснил решение Оперативного штаба ЧС КЧР о перекрытии дороги ливнями и небезопасностью дорожного движения на трассе."Оперативный штаб, куда входят органы власти, МВД, МЧС, другие взаимодействующие структуры, в круглосуточном режиме мониторят ситуацию с целью принятия оперативных действий. На самом опасном участке, в районе аула Кумыш, работает аварийно-восстановительная техника", - написал Темрезов и попросил жителей и гостей республики воздержаться от поездок.

https://ria.ru/20210518/vodoprovod-1732786701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рашид темрезов, происшествия