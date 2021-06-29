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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210629/trassa-1739042843.html
Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай"
Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай" - РИА Новости, 29.06.2021
Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай"
Власти Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу на 41 километре федеральной автодороги "Черкесск-Домбай", сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:46
2021-06-29T13:46
карачаево-черкесская республика
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рашид темрезов
происшествия
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ЧЕРКЕССК, 29 июн – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу на 41 километре федеральной автодороги "Черкесск-Домбай", сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.Он объяснил решение Оперативного штаба ЧС КЧР о перекрытии дороги ливнями и небезопасностью дорожного движения на трассе."Оперативный штаб, куда входят органы власти, МВД, МЧС, другие взаимодействующие структуры, в круглосуточном режиме мониторят ситуацию с целью принятия оперативных действий. На самом опасном участке, в районе аула Кумыш, работает аварийно-восстановительная техника", - написал Темрезов и попросил жителей и гостей республики воздержаться от поездок.
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жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рашид темрезов, происшествия

Власти КЧР из-за ливней перекрыли федеральную трассу "Черкесск-Домбай"

13:46 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничевдорожный знак
дорожный знак - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 29 июн – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу на 41 километре федеральной автодороги "Черкесск-Домбай", сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.
Он объяснил решение Оперативного штаба ЧС КЧР о перекрытии дороги ливнями и небезопасностью дорожного движения на трассе.
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:48Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР в 2023 году начнется строительство трех веток водопроводов
"Оперативный штаб, куда входят органы власти, МВД, МЧС, другие взаимодействующие структуры, в круглосуточном режиме мониторят ситуацию с целью принятия оперативных действий. На самом опасном участке, в районе аула Кумыш, работает аварийно-восстановительная техника", - написал Темрезов и попросил жителей и гостей республики воздержаться от поездок.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рашид ТемрезовПроисшествия
 
 
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