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Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
Ежедневно на вакцинацию в Москве записывается 87 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:11
2021-06-29T16:11
2021-06-29T16:49
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ежедневно на вакцинацию в Москве записывается 87 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю. И ежедневная запись достигла 87 тысяч человек, это очень и очень высокий уровень", - сказал Собянин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
16:11 29.06.2021 (обновлено: 16:49 29.06.2021)
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве