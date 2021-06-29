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Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 29.06.2021

Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве

Ежедневно на вакцинацию в Москве записывается 87 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:11

2021-06-29T16:11

2021-06-29T16:49

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здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ежедневно на вакцинацию в Москве записывается 87 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю. И ежедневная запись достигла 87 тысяч человек, это очень и очень высокий уровень", - сказал Собянин.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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