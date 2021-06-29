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При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека
При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека - РИА Новости, 29.06.2021
При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека
По меньшей мере два человека пострадали, двое погибли в результате взрыва газа во время обслуживания трубопровода в американском штате Техас, сообщает техасское РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:11
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали, двое погибли в результате взрыва газа во время обслуживания трубопровода в американском штате Техас, сообщает техасское подразделение телеканала NBC со ссылкой на местные власти.Пострадавшие были госпитализированы.Взрыв произошел в понедельник в округе Коллин, когда субподрядчики выполняли работы по обслуживанию трубопровода. Причина взрыва пока неизвестна, но предполагается, что он был случайностью. Однако власти обратились к ФБР с просьбой помочь с изучением вопроса на месте.После инцидента на месте происшествия работали пожарные, спасатели и полицейские. Власти призвали жителей пока не приближаться к объекту, несмотря на то, что сообщили, что район уже безопасен.
https://ria.ru/20210613/kitay-1736859425.html
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фбр, техас, в мире
При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека
09:11 29.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека, еще двое пострадали

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали, двое погибли в результате взрыва газа во время обслуживания трубопровода в американском штате Техас, сообщает техасское подразделение телеканала NBC со ссылкой на местные власти.
Пострадавшие были госпитализированы.
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Взрыв произошел в понедельник в округе Коллин, когда субподрядчики выполняли работы по обслуживанию трубопровода. Причина взрыва пока неизвестна, но предполагается, что он был случайностью. Однако власти обратились к ФБР с просьбой помочь с изучением вопроса на месте.
После инцидента на месте происшествия работали пожарные, спасатели и полицейские. Власти призвали жителей пока не приближаться к объекту, несмотря на то, что сообщили, что район уже безопасен.
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