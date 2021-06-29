https://ria.ru/20210629/tavrida-1738995892.html

На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий

На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий - РИА Новости, 29.06.2021

На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий

Университет креативных индустрий откроется в 2023 году на базе арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:47

2021-06-29T08:47

2021-06-29T08:47

россия

главгосэкспертиза

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Университет креативных индустрий откроется в 2023 году на базе арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости руководитель арт-кластера Сергей Першин."Университет начнет работу в 2023 году, сейчас идет подготовка и апробация образовательных программ", - сказал РИА Новости Першин.По его словам, университет будет представлять собой постоянно действующий образовательный центр для людей разного возраста и профессий со всей России. Участие в образовательных программах будет бесплатным. Архитектурный проект будущего университета проходит согласования в Главгосэкспертизе."На первом этапе в университете смогут одновременно учиться 300 человек. В дальнейшем их количество возрастет", - подчеркнул Першин.

https://ria.ru/20210629/tavrida-1738994266.html

https://ria.ru/20200828/proekt-1576453084.html

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россия, главгосэкспертиза, общество