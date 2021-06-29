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https://ria.ru/20210629/tavrida-1738995892.html
На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий - РИА Новости, 29.06.2021
На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
Университет креативных индустрий откроется в 2023 году на базе арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:47
2021-06-29T08:47
россия
главгосэкспертиза
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Университет креативных индустрий откроется в 2023 году на базе арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости руководитель арт-кластера Сергей Першин."Университет начнет работу в 2023 году, сейчас идет подготовка и апробация образовательных программ", - сказал РИА Новости Першин.По его словам, университет будет представлять собой постоянно действующий образовательный центр для людей разного возраста и профессий со всей России. Участие в образовательных программах будет бесплатным. Архитектурный проект будущего университета проходит согласования в Главгосэкспертизе."На первом этапе в университете смогут одновременно учиться 300 человек. В дальнейшем их количество возрастет", - подчеркнул Першин.
https://ria.ru/20210629/tavrida-1738994266.html
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60
россия, главгосэкспертиза, общество
На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:47 29.06.2021
 
© Пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив"Завершающий день фестиваля "Таврида - АРТ"
Завершающий день фестиваля Таврида - АРТ
© Пресс-служба АНО "Центр развития культурных инициатив"

Университет креативных индустрий откроется в 2023 году на базе арт-кластера "Таврида"

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Университет креативных индустрий откроется в 2023 году на базе арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости руководитель арт-кластера Сергей Першин.
"Университет начнет работу в 2023 году, сейчас идет подготовка и апробация образовательных программ", - сказал РИА Новости Першин.
Участница возле инсталляции во время форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида в городе Судак - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
08:24Культура
На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
По его словам, университет будет представлять собой постоянно действующий образовательный центр для людей разного возраста и профессий со всей России. Участие в образовательных программах будет бесплатным. Архитектурный проект будущего университета проходит согласования в Главгосэкспертизе.
"На первом этапе в университете смогут одновременно учиться 300 человек. В дальнейшем их количество возрастет", - подчеркнул Першин.
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 19:39Тамбовская область
Тамбовская молодежь представила на форуме "Таврида-АРТ" проект "Гараж"
 
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