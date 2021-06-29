https://ria.ru/20210629/tavrida-1738994266.html

На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд

На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд - РИА Новости, 29.06.2021

На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд

Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:24

2021-06-29T08:24

2021-06-29T10:49

культура

россия

игорь крутой

олег табаков

юрий башмет

республика крым

ссср

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий."На "Тавриде" теперь будут появляться именные звезды деятелей искусства, которых выбрали молодые творцы. Звезды будем устанавливать на арт-объекте "Маяк". Первая звезда – в честь прославленного музыканта и дирижера Юрия Башмета – появилась на "Тавриде" накануне в присутствии маэстро", - рассказал Жмуцкий.По его словам, на арт-обьект поместят персональные звезды и капсулы с посланиями признанных деятелей искусства России, обладателей премии "Легенды Тавриды", учрежденной творческой молодежью.На сегодня премии "Легенды Тавриды" присуждены лауреату премии "Грэмми" Башмету, композитору Игорю Крутому, кинорежиссеру Никите Михалкову, народному артисту СССР Олегу Табакову. Последний удостоен премии посмертно.

https://ria.ru/20200828/proekt-1576453084.html

https://ria.ru/20200817/1575887106.html

россия

республика крым

ссср

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россия, игорь крутой, олег табаков, юрий башмет, республика крым, ссср, общество