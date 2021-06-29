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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210629/tavrida-1738994266.html
На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд - РИА Новости, 29.06.2021
На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:24
2021-06-29T10:49
культура
россия
игорь крутой
олег табаков
юрий башмет
республика крым
ссср
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий."На "Тавриде" теперь будут появляться именные звезды деятелей искусства, которых выбрали молодые творцы. Звезды будем устанавливать на арт-объекте "Маяк". Первая звезда – в честь прославленного музыканта и дирижера Юрия Башмета – появилась на "Тавриде" накануне в присутствии маэстро", - рассказал Жмуцкий.По его словам, на арт-обьект поместят персональные звезды и капсулы с посланиями признанных деятелей искусства России, обладателей премии "Легенды Тавриды", учрежденной творческой молодежью.На сегодня премии "Легенды Тавриды" присуждены лауреату премии "Грэмми" Башмету, композитору Игорю Крутому, кинорежиссеру Никите Михалкову, народному артисту СССР Олегу Табакову. Последний удостоен премии посмертно.
https://ria.ru/20200828/proekt-1576453084.html
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россия, игорь крутой, олег табаков, юрий башмет, республика крым, ссср, общество
На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:24 29.06.2021 (обновлено: 10:49 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчастница возле инсталляции во время форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в городе Судак
Участница возле инсталляции во время форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида в городе Судак - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий.
"На "Тавриде" теперь будут появляться именные звезды деятелей искусства, которых выбрали молодые творцы. Звезды будем устанавливать на арт-объекте "Маяк". Первая звезда – в честь прославленного музыканта и дирижера Юрия Башмета – появилась на "Тавриде" накануне в присутствии маэстро", - рассказал Жмуцкий.
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По его словам, на арт-обьект поместят персональные звезды и капсулы с посланиями признанных деятелей искусства России, обладателей премии "Легенды Тавриды", учрежденной творческой молодежью.
На сегодня премии "Легенды Тавриды" присуждены лауреату премии "Грэмми" Башмету, композитору Игорю Крутому, кинорежиссеру Никите Михалкову, народному артисту СССР Олегу Табакову. Последний удостоен премии посмертно.
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КультураРоссияИгорь КрутойОлег ТабаковЮрий БашметРеспублика КрымСССРОбщество
 
 
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