На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:24 29.06.2021 (обновлено: 10:49 29.06.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчастница возле инсталляции во время форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в городе Судак
Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Аллею звезд заложили на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий.
"На "Тавриде" теперь будут появляться именные звезды деятелей искусства, которых выбрали молодые творцы. Звезды будем устанавливать на арт-объекте "Маяк". Первая звезда – в честь прославленного музыканта и дирижера Юрия Башмета – появилась на "Тавриде" накануне в присутствии маэстро", - рассказал Жмуцкий.
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По его словам, на арт-обьект поместят персональные звезды и капсулы с посланиями признанных деятелей искусства России, обладателей премии "Легенды Тавриды", учрежденной творческой молодежью.
На сегодня премии "Легенды Тавриды" присуждены лауреату премии "Грэмми" Башмету, композитору Игорю Крутому, кинорежиссеру Никите Михалкову, народному артисту СССР Олегу Табакову. Последний удостоен премии посмертно.
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