https://ria.ru/20210629/starovoyt-1739029854.html
Слова курского губернатора о комментариях к его посту назвали "эмоцией"
Слова курского губернатора о комментариях к его посту назвали "эмоцией" - РИА Новости, 29.06.2021
Слова курского губернатора о комментариях к его посту назвали "эмоцией"
Слова губернатора Курской области Романа Старовойта, что нужно найти авторов возмутивших его комментариев под постом в соцсетях, сказаны на эмоциях, заявила РИА РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:46
2021-06-29T12:46
2021-06-29T12:47
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Слова губернатора Курской области Романа Старовойта, что нужно найти авторов возмутивших его комментариев под постом в соцсетях, сказаны на эмоциях, заявила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области Старовойт жестко высказался об авторах двух комментариев под его постом в Instagram, посвященном акции со свечами, зажженными в пластиковых стаканчиках у мемориала в День памяти и скорби. Одна подписчица, по словам Старовойта, возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора". Другой подписчик, со слов губернатора, предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его "Освенцим". Старовойт попросил отыскать авторов постов, чтобы "посмотреть им в глаза" и провести публично, под камеры, с ними профилактическую беседу. Этот фрагмент оперативного совещания вызвал резонанс и комментарии в интернете.Как пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов постов "эмоционально прозвучало". По словам пресс-секретаря губернатора, комментарии были удалены, а их авторы - забанены.Одна из авторов комментариев, которыми возмутился Старовойт, по словам пресс-секретаря, "об этом комментарии даже не помнит, она вспомнила о нем только тогда, когда ей напомнил корреспондент об этом". "То есть она даже не подумала, какие последствия могут вызвать ее слова под постом, который посвящен Дню памяти и скорби - о бесполезном пластиковом мусоре", - сказала пресс-секретарь Старовойта.Что касается второго комментария, то, как отметила Гурина, "сейчас никто этого человека не ищет"."Потому что, повторюсь, это было сказано губернатором на эмоциях. Если он обратится к Роману Владимировичу, то, разумеется, он также будет готов выяснить все разногласия", - отметила Гурина.
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роман старовойт, курская область, курск, общество
Слова курского губернатора о комментариях к его посту назвали "эмоцией"
12:46 29.06.2021 (обновлено: 12:47 29.06.2021)
Призыв курского губернатора найти авторов комментариев под его постом назвали "эмоцией"
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости.
Слова губернатора Курской области Романа Старовойта
, что нужно найти авторов возмутивших его комментариев под постом в соцсетях, сказаны на эмоциях, заявила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.
В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области
Старовойт жестко высказался об авторах двух комментариев под его постом в Instagram
, посвященном акции со свечами, зажженными в пластиковых стаканчиках у мемориала в День памяти и скорби. Одна подписчица, по словам Старовойта, возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора". Другой подписчик, со слов губернатора, предложил открыть в Курске
зоопарк и назвать его "Освенцим". Старовойт попросил отыскать авторов постов, чтобы "посмотреть им в глаза" и провести публично, под камеры, с ними профилактическую беседу. Этот фрагмент оперативного совещания вызвал резонанс и комментарии в интернете.
Как пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов постов "эмоционально прозвучало". По словам пресс-секретаря губернатора, комментарии были удалены, а их авторы - забанены.
Одна из авторов комментариев, которыми возмутился Старовойт, по словам пресс-секретаря, "об этом комментарии даже не помнит, она вспомнила о нем только тогда, когда ей напомнил корреспондент об этом". "То есть она даже не подумала, какие последствия могут вызвать ее слова под постом, который посвящен Дню памяти и скорби - о бесполезном пластиковом мусоре", - сказала пресс-секретарь Старовойта.
Что касается второго комментария, то, как отметила Гурина, "сейчас никто этого человека не ищет".
"Потому что, повторюсь, это было сказано губернатором на эмоциях. Если он обратится к Роману Владимировичу, то, разумеется, он также будет готов выяснить все разногласия", - отметила Гурина.