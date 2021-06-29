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В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией
В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией - РИА Новости, 29.06.2021
В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией
США должны быть аккуратными, чтобы не вернутся к отношениям с РФ, какими они были до 2014 года, заявил координатор госдепартамента по Арктическому региону... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:30
2021-06-29T19:30
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США должны быть аккуратными, чтобы не вернутся к отношениям с РФ, какими они были до 2014 года, заявил координатор госдепартамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт.Дехарт подчеркнул, что Вашингтон должен "максимизировать использование существующих механизмов". "Нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета", - сказал Дехарт."Нужна солидарность в НАТО, когда речь идет о России", - подчеркнул он.В то же время дипломат отметил, что подведомственный ему Арктический регион удастся сохранить мирным.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html
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россия, государственный департамент сша, сша, в мире
В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией
19:30 29.06.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

В Госдепе заявили, что США должны быть аккуратными в отношениях с Россией

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США должны быть аккуратными, чтобы не вернутся к отношениям с РФ, какими они были до 2014 года, заявил координатор госдепартамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт.
"Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с РФ, как было раньше", - сказал Дехарт в ходе виртуальной дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.
Дехарт подчеркнул, что Вашингтон должен "максимизировать использование существующих механизмов". "Нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета", - сказал Дехарт.
"Нужна солидарность в НАТО, когда речь идет о России", - подчеркнул он.
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