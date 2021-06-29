https://ria.ru/20210629/ssha-1739112432.html

В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией

В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией - РИА Новости, 29.06.2021

В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией

США должны быть аккуратными, чтобы не вернутся к отношениям с РФ, какими они были до 2014 года, заявил координатор госдепартамента по Арктическому региону... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:30

2021-06-29T19:30

2021-06-29T19:30

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США должны быть аккуратными, чтобы не вернутся к отношениям с РФ, какими они были до 2014 года, заявил координатор госдепартамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт.Дехарт подчеркнул, что Вашингтон должен "максимизировать использование существующих механизмов". "Нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета", - сказал Дехарт."Нужна солидарность в НАТО, когда речь идет о России", - подчеркнул он.В то же время дипломат отметил, что подведомственный ему Арктический регион удастся сохранить мирным.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html

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