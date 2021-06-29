В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
В Госдепе заявили, что США должны быть аккуратными в отношениях с Россией
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США должны быть аккуратными, чтобы не вернутся к отношениям с РФ, какими они были до 2014 года, заявил координатор госдепартамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт.
"Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с РФ, как было раньше", - сказал Дехарт в ходе виртуальной дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.
Дехарт подчеркнул, что Вашингтон должен "максимизировать использование существующих механизмов". "Нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета", - сказал Дехарт.
"Нужна солидарность в НАТО, когда речь идет о России", - подчеркнул он.
В то же время дипломат отметил, что подведомственный ему Арктический регион удастся сохранить мирным.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.