Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Госдепартамент США подтвердил рекомендацию воздержаться от поездок в Белоруссию
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, сославшись на риски произвольных арестов и высокий уровень распространения коронавируса.
"Воздержитесь от поездок в Беларусь в связи с произвольным применением законов и рисками задержания. Пересмотрите планы путешествия из-за COVID-19 и сопутствующих въездных ограничений", - сказано в пояснении внешнеполитического ведомства.
Госдеп оставил в силе рекомендацию в отношении Белоруссии на уровне 4, который означает призыв воздержаться от поездок.
Внешнеполитическое ведомство обвинило белорусские власти в арестах десятков тысяч человек, включая граждан США, по подозрению в связях с оппозицией и участии в политических демонстрациях. В релизе упомянут инцидент с посадкой 23 мая в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
Американские медицинские власти также считают Белоруссию страной с высоким уровнем распространения коронавируса с действующими ограничениями, которые влияют на возможность въезда граждан США, добавил госдеп.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.