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Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию
Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию - РИА Новости, 29.06.2021
Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию
Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, сославшись на риски произвольных арестов и высокий... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T01:52
2021-06-29T01:52
задержание основателя telegram-канала nexta
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, сославшись на риски произвольных арестов и высокий уровень распространения коронавируса.Госдеп оставил в силе рекомендацию в отношении Белоруссии на уровне 4, который означает призыв воздержаться от поездок.Внешнеполитическое ведомство обвинило белорусские власти в арестах десятков тысяч человек, включая граждан США, по подозрению в связях с оппозицией и участии в политических демонстрациях. В релизе упомянут инцидент с посадкой 23 мая в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.Американские медицинские власти также считают Белоруссию страной с высоким уровнем распространения коронавируса с действующими ограничениями, которые влияют на возможность въезда граждан США, добавил госдеп.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html
https://ria.ru/20210623/perevorot-1738201571.html
белоруссия
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задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию
01:52 29.06.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Госдепартамент США подтвердил рекомендацию воздержаться от поездок в Белоруссию

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, сославшись на риски произвольных арестов и высокий уровень распространения коронавируса.
"Воздержитесь от поездок в Беларусь в связи с произвольным применением законов и рисками задержания. Пересмотрите планы путешествия из-за COVID-19 и сопутствующих въездных ограничений", - сказано в пояснении внешнеполитического ведомства.
Госдеп оставил в силе рекомендацию в отношении Белоруссии на уровне 4, который означает призыв воздержаться от поездок.
Внешнеполитическое ведомство обвинило белорусские власти в арестах десятков тысяч человек, включая граждан США, по подозрению в связях с оппозицией и участии в политических демонстрациях. В релизе упомянут инцидент с посадкой 23 мая в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Американские медицинские власти также считают Белоруссию страной с высоким уровнем распространения коронавируса с действующими ограничениями, которые влияют на возможность въезда граждан США, добавил госдеп.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Минск - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
 
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