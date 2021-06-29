https://ria.ru/20210629/ssha-1738984044.html

Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию

Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию - РИА Новости, 29.06.2021

Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию

Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, сославшись на риски произвольных арестов и высокий... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T01:52

2021-06-29T01:52

2021-06-29T01:52

задержание основателя telegram-канала nexta

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, сославшись на риски произвольных арестов и высокий уровень распространения коронавируса.Госдеп оставил в силе рекомендацию в отношении Белоруссии на уровне 4, который означает призыв воздержаться от поездок.Внешнеполитическое ведомство обвинило белорусские власти в арестах десятков тысяч человек, включая граждан США, по подозрению в связях с оппозицией и участии в политических демонстрациях. В релизе упомянут инцидент с посадкой 23 мая в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.Американские медицинские власти также считают Белоруссию страной с высоким уровнем распространения коронавируса с действующими ограничениями, которые влияют на возможность въезда граждан США, добавил госдеп.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html

https://ria.ru/20210623/perevorot-1738201571.html

белоруссия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире