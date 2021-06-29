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Хорошие новости
https://ria.ru/20210629/spasenie-1739018326.html
В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину
В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину - РИА Новости, 29.06.2021
В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину
Спасатели в центре Москвы вытащили из воды тонувшего мужчину, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:40
2021-06-29T11:40
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спасатели в центре Москвы вытащили из воды тонувшего мужчину, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.По данным ведомства, ЧП произошло ночью 29 июня у Малого Каменного моста."Прибыв в район Якиманской набережной, спасатели приступили к поиску ушедшего на глубину мужчины... За утопающим нырнули и вскоре подняли бездыханного пострадавшего из толщи воды на борт катера", - рассказал собеседник агентства.По его словам, спасатели сразу же начали проводить реанимацию. По пути на поисково-спасательную станцию мужчина пришёл в себя. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в специализированное медицинское учреждение.
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москва, происшествия
В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину
11:40 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину, он госпитализирован

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спасатели в центре Москвы вытащили из воды тонувшего мужчину, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По данным ведомства, ЧП произошло ночью 29 июня у Малого Каменного моста.
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"Прибыв в район Якиманской набережной, спасатели приступили к поиску ушедшего на глубину мужчины... За утопающим нырнули и вскоре подняли бездыханного пострадавшего из толщи воды на борт катера", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели сразу же начали проводить реанимацию. По пути на поисково-спасательную станцию мужчина пришёл в себя. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в специализированное медицинское учреждение.
 
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