https://ria.ru/20210629/spasenie-1739018326.html

В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину

В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину - РИА Новости, 29.06.2021

В центре Москвы вытащили из реки тонувшего мужчину

Спасатели в центре Москвы вытащили из воды тонувшего мужчину, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:40

2021-06-29T11:40

2021-06-29T11:40

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происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спасатели в центре Москвы вытащили из воды тонувшего мужчину, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.По данным ведомства, ЧП произошло ночью 29 июня у Малого Каменного моста."Прибыв в район Якиманской набережной, спасатели приступили к поиску ушедшего на глубину мужчины... За утопающим нырнули и вскоре подняли бездыханного пострадавшего из толщи воды на борт катера", - рассказал собеседник агентства.По его словам, спасатели сразу же начали проводить реанимацию. По пути на поисково-спасательную станцию мужчина пришёл в себя. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в специализированное медицинское учреждение.

https://ria.ru/20210417/spasenie-1728735213.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия