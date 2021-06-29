https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html
ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем
ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 29.06.2021
ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем
В ближайшие пять лет российским предприятиям с целью достижения установленной ранее цели по наращиванию товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:16
2021-06-29T13:16
2021-06-29T16:44
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр
экономика
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В ближайшие пять лет российским предприятиям с целью достижения установленной ранее цели по наращиванию товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году необходимо существенно нарастить сотрудничество с китайскими компаниями в ключевых инновационных отраслях - это следует из доклада "XIV пятилетний план Китая и возможности для России", подготовленного госкорпорацией ВЭБ.РФ и Российской торговой компанией (РТК; "дочка" ВЭБ и Российского экспортного центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Наиболее перспективными индустриями в КНР, которые располагают необходимым потенциалом сотрудничества с Россией, в докладе названы производство электрических и беспилотных автомобилей, робототехника, альтернативная энергетика и производство новых материалов и композитов. По мнению авторов доклада, лейтмотивом нового пятилетнего плана развития Китая, который был принят в марте этого года, стали курс на самодостаточность и политика импортозамещения в ключевых секторах промышленности и важнейших технологиях. "Обозначенное в XIV пятилетнем плане стремление к технологической и экономической самостоятельности – прямое следствие ухудшающейся международной обстановки, возросшего материально-технического уровня китайской промышленности, "торговых войн" последних лет и пандемии, а также появления в Китае мощного среднего класса с хорошей покупательской способностью", -- отмечают авторы доклада.Всё это, как считают авторы доклада, представляет долгосрочный вызов для традиционного российского экспорта в КНР. Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский, выступая на презентации доклада отметил, что торговые отношения между двумя странами развиваются достаточно активно, особенно учитывая влияние пандемии. "По китайской таможенной статистике, за январь-март 2021 года рост квартал к кварталу составил 23,6%, объем двусторонней торговли товарами вышел на 50,7 миллиардов долларов. Российский экспорт достиг 27,7 миллиардов долларов, а импорт – 22,9 миллиардов долларов", -- сообщил он. В свою очередь председатель совета директоров РТК Артем Шаров сообщил о желании все большего количества китайских компаний переходить на расчёты в нацвалютах. "У нас открыт счет в филиале Банка ВТБ в г. Шанхай, открыты счета в китайских банках, проведено уже несколько сделок в рублях, и могу сказать, что мы рассчитываем на расширение этого направления", -- сказал Шаров.
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вэб.рф (вэб), российский экспортный центр, экономика
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости.
В ближайшие пять лет российским предприятиям с целью достижения установленной ранее цели по наращиванию товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году необходимо существенно нарастить сотрудничество с китайскими компаниями в ключевых инновационных отраслях - это следует из доклада "XIV пятилетний план Китая
и возможности для России", подготовленного госкорпорацией ВЭБ.РФ и Российской торговой компанией (РТК; "дочка" ВЭБ и Российского экспортного центра
в Азиатско-Тихоокеанском регионе).
Наиболее перспективными индустриями в КНР, которые располагают необходимым потенциалом сотрудничества с Россией
, в докладе названы производство электрических и беспилотных автомобилей, робототехника, альтернативная энергетика и производство новых материалов и композитов.
"Наращивание экспорта отдельных материалов, компонентов и программного обеспечения в рамках этих секторов должно дополнить традиционные экспортные отрасли России и те, где в последние годы был достигнут существенный прогресс: нефтегазовую, лесоперерабатывающую, агропромышленную и пищевую. Совокупно они на 2021 год составляют более 85% российского экспорта", - говорится в докладе.
По мнению авторов доклада, лейтмотивом нового пятилетнего плана развития Китая, который был принят в марте этого года, стали курс на самодостаточность и политика импортозамещения в ключевых секторах промышленности и важнейших технологиях.
"Обозначенное в XIV пятилетнем плане стремление к технологической и экономической самостоятельности – прямое следствие ухудшающейся международной обстановки, возросшего материально-технического уровня китайской промышленности, "торговых войн" последних лет и пандемии, а также появления в Китае мощного среднего класса с хорошей покупательской способностью", -- отмечают авторы доклада.
Всё это, как считают авторы доклада, представляет долгосрочный вызов для традиционного российского экспорта в КНР.
"Китай будет стремиться уменьшить зависимость от других стран, и Россия здесь не исключение. Сейчас более двух третей экспорта составляют углеводороды, и по мере развития в КНР альтернативной энергетики потребность в них будет падать". То же самое верно и для сельскохозяйственной продукции, экспорт которой из РФ в КНР в 2020 году преодолел отметку в $4 млрд (рост 13,7% год к году по данным китайской статистики)", - говорится в докладе.
Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский, выступая на презентации доклада отметил, что торговые отношения между двумя странами развиваются достаточно активно, особенно учитывая влияние пандемии.
"По китайской таможенной статистике, за январь-март 2021 года рост квартал к кварталу составил 23,6%, объем двусторонней торговли товарами вышел на 50,7 миллиардов долларов. Российский экспорт достиг 27,7 миллиардов долларов, а импорт – 22,9 миллиардов долларов", -- сообщил он.
В свою очередь председатель совета директоров РТК Артем Шаров сообщил о желании все большего количества китайских компаний переходить на расчёты в нацвалютах.
"У нас открыт счет в филиале Банка ВТБ в г. Шанхай, открыты счета в китайских банках, проведено уже несколько сделок в рублях, и могу сказать, что мы рассчитываем на расширение этого направления", -- сказал Шаров.