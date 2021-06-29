https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html

ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем

ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 29.06.2021

ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем

В ближайшие пять лет российским предприятиям с целью достижения установленной ранее цели по наращиванию товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:16

2021-06-29T13:16

2021-06-29T16:44

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр

экономика

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В ближайшие пять лет российским предприятиям с целью достижения установленной ранее цели по наращиванию товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году необходимо существенно нарастить сотрудничество с китайскими компаниями в ключевых инновационных отраслях - это следует из доклада "XIV пятилетний план Китая и возможности для России", подготовленного госкорпорацией ВЭБ.РФ и Российской торговой компанией (РТК; "дочка" ВЭБ и Российского экспортного центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Наиболее перспективными индустриями в КНР, которые располагают необходимым потенциалом сотрудничества с Россией, в докладе названы производство электрических и беспилотных автомобилей, робототехника, альтернативная энергетика и производство новых материалов и композитов. По мнению авторов доклада, лейтмотивом нового пятилетнего плана развития Китая, который был принят в марте этого года, стали курс на самодостаточность и политика импортозамещения в ключевых секторах промышленности и важнейших технологиях. "Обозначенное в XIV пятилетнем плане стремление к технологической и экономической самостоятельности – прямое следствие ухудшающейся международной обстановки, возросшего материально-технического уровня китайской промышленности, "торговых войн" последних лет и пандемии, а также появления в Китае мощного среднего класса с хорошей покупательской способностью", -- отмечают авторы доклада.Всё это, как считают авторы доклада, представляет долгосрочный вызов для традиционного российского экспорта в КНР. Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский, выступая на презентации доклада отметил, что торговые отношения между двумя странами развиваются достаточно активно, особенно учитывая влияние пандемии. "По китайской таможенной статистике, за январь-март 2021 года рост квартал к кварталу составил 23,6%, объем двусторонней торговли товарами вышел на 50,7 миллиардов долларов. Российский экспорт достиг 27,7 миллиардов долларов, а импорт – 22,9 миллиардов долларов", -- сообщил он. В свою очередь председатель совета директоров РТК Артем Шаров сообщил о желании все большего количества китайских компаний переходить на расчёты в нацвалютах. "У нас открыт счет в филиале Банка ВТБ в г. Шанхай, открыты счета в китайских банках, проведено уже несколько сделок в рублях, и могу сказать, что мы рассчитываем на расширение этого направления", -- сказал Шаров.

https://ria.ru/20210604/soglasheniya-1735703269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб.рф (вэб), российский экспортный центр, экономика