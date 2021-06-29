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В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки
В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки - РИА Новости, 29.06.2021
В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки
Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где мужчина толкнул пенсионера у подъезда из-за замечания, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по городу. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:06
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челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн — РИА Новости. Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где мужчина толкнул пенсионера у подъезда из-за замечания, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по городу.Видео с камеры домофона появилось в одном из Telegram-каналов. После замечания в свой адрес выходивший из подъезда мужчина толкнул пенсионера, тот упал. Обидчик попытался его поднять, но потом ушел. Рядом с домом была маленькая собака: утверждается, что зачинщику не понравился ее лай, он пнул животное, а потом толкнул и пенсионера."Мужчина 1986 года рождения установлен, опрошен. Пострадавший, мужчина 1936 года рождения, обратился в медицинское учреждение с травмами", — сказала собеседница агентства.По ее словам, после окончания лечения и установления степени причиненного вреда примут процессуальное решение.
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челябинск, происшествия
В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки
21:06 29.06.2021 (обновлено: 23:15 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн — РИА Новости. Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где мужчина толкнул пенсионера у подъезда из-за замечания, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по городу.
Видео с камеры домофона появилось в одном из Telegram-каналов. После замечания в свой адрес выходивший из подъезда мужчина толкнул пенсионера, тот упал. Обидчик попытался его поднять, но потом ушел. Рядом с домом была маленькая собака: утверждается, что зачинщику не понравился ее лай, он пнул животное, а потом толкнул и пенсионера.
"Мужчина 1986 года рождения установлен, опрошен. Пострадавший, мужчина 1936 года рождения, обратился в медицинское учреждение с травмами", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, после окончания лечения и установления степени причиненного вреда примут процессуальное решение.
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