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В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки

В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки - РИА Новости, 29.06.2021

В Челябинске мужчина толкнул пенсионера из-за лая собаки

Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где мужчина толкнул пенсионера у подъезда из-за замечания, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по городу. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T21:06

2021-06-29T21:06

2021-06-29T23:15

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн — РИА Новости. Полиция проверяет инцидент в Челябинске, где мужчина толкнул пенсионера у подъезда из-за замечания, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по городу.Видео с камеры домофона появилось в одном из Telegram-каналов. После замечания в свой адрес выходивший из подъезда мужчина толкнул пенсионера, тот упал. Обидчик попытался его поднять, но потом ушел. Рядом с домом была маленькая собака: утверждается, что зачинщику не понравился ее лай, он пнул животное, а потом толкнул и пенсионера."Мужчина 1986 года рождения установлен, опрошен. Пострадавший, мужчина 1936 года рождения, обратился в медицинское учреждение с травмами", — сказала собеседница агентства.По ее словам, после окончания лечения и установления степени причиненного вреда примут процессуальное решение.

https://ria.ru/20210626/utopayuschiy-1738731600.html

челябинск

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2021

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челябинск, происшествия