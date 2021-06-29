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После ДТП со "скорой" под Самарой возбудили уголовное дело
После ДТП со "скорой" под Самарой возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.06.2021
После ДТП со "скорой" под Самарой возбудили уголовное дело
Правоохранительные органы во вторник возбудили уголовное дело по факту ДТП с каретой скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, где один человек погиб и РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T23:11
2021-06-29T23:11
2021-06-29T23:11
россия
skoda octavia
самарская область
отрадное
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы во вторник возбудили уголовное дело по факту ДТП с каретой скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, где один человек погиб и шестеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона."Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Прокурор города Отрадный признал законным постановление о возбуждении этого дела", - сказала собеседница агентства. Фигуранту дела, который в настоящее время устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в прокуратуре сообщили, что в Отрадном в воскресенье столкнулись машина скорой помощи, легковой автомобиль и "КамАЗ", в результате водитель "скорой" погиб и еще шесть человек, включая 16-летнюю девочку, пострадали. Прокуратура проводит проверку. По данным полиции, "скорая" в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз. По данным правительства области, предварительно, автомобиль Skoda Octavia, ехавший на зеленый свет, не пропустил "скорую".
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россия, skoda octavia, самарская область, отрадное, происшествия
После ДТП со "скорой" под Самарой возбудили уголовное дело
После ДТП со "скорой" под Самарой возбудили уголовное дело