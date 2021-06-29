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https://ria.ru/20210629/sizy-1739081625.html
Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом
Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом - РИА Новости, 29.06.2021
Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом
Больницы в регионах России полностью обеспечены запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на два-три месяца, заявил министр промышленности и торговли РФ... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:06
2021-06-29T17:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
денис мантуров
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Больницы в регионах России полностью обеспечены запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на два-три месяца, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Госпитальный и амбулаторный сегменты в регионах полностью обеспечены СИЗами, в среднем, на два, а то и три месяца", - сказал Мантуров, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Вся номенклатура - от перчаток до антисептиков - в больших количествах присутствует и в розничном сегменте. Тем не менее, мы в режиме онлайн, через ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - ред.), отслеживаем потребности субъектов и при необходимости готовы в часы организовать дополнительные отгрузки в любую точку страны", - добавил глава ведомства.Россия полностью обеспечена медицинским кислородом и тарой для него в случае поставок в газообразном состоянии, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Что касается медицинского кислорода, сегодня 137 предприятий в 64 субъектах суммарно производят около 2 тысяч тонн в сутки. ... В основном, кислород поставляется в госпитальный сегмент в жидком виде, а остальной объем идет в баллонах в газообразном состоянии. В сутки сегодня это порядка 30 тысяч баллонов. В этой части мы полностью обеспечены и кислородом, и непосредственно тарой", - сказал Мантуров, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Глава ведомства также отметил, что на сегодняшний день в стране существуют резервы для наращивания выпуска медицинского кислорода еще минимум на 400 тонн."Мы постоянно через ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - ред.) мониторим потребность наших регионов и при необходимости в ручном режиме координируем межрегиональные поставки", - добавил Мантуров.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739075106.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, денис мантуров
Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом
17:06 29.06.2021 (обновлено: 17:16 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мантуров заявил, что больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на два-три месяца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Больницы в регионах России полностью обеспечены запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на два-три месяца, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Госпитальный и амбулаторный сегменты в регионах полностью обеспечены СИЗами, в среднем, на два, а то и три месяца", - сказал Мантуров, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Вся номенклатура - от перчаток до антисептиков - в больших количествах присутствует и в розничном сегменте. Тем не менее, мы в режиме онлайн, через ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - ред.), отслеживаем потребности субъектов и при необходимости готовы в часы организовать дополнительные отгрузки в любую точку страны", - добавил глава ведомства.
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Россия полностью обеспечена медицинским кислородом и тарой для него в случае поставок в газообразном состоянии, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Что касается медицинского кислорода, сегодня 137 предприятий в 64 субъектах суммарно производят около 2 тысяч тонн в сутки. ... В основном, кислород поставляется в госпитальный сегмент в жидком виде, а остальной объем идет в баллонах в газообразном состоянии. В сутки сегодня это порядка 30 тысяч баллонов. В этой части мы полностью обеспечены и кислородом, и непосредственно тарой", - сказал Мантуров, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Глава ведомства также отметил, что на сегодняшний день в стране существуют резервы для наращивания выпуска медицинского кислорода еще минимум на 400 тонн.
"Мы постоянно через ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - ред.) мониторим потребность наших регионов и при необходимости в ручном режиме координируем межрегиональные поставки", - добавил Мантуров.
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