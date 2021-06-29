https://ria.ru/20210629/sizy-1739081625.html

Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом

Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом - РИА Новости, 29.06.2021

Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом

Больницы в регионах России полностью обеспечены запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на два-три месяца, заявил министр промышленности и торговли РФ... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:06

2021-06-29T17:06

2021-06-29T17:16

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коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

денис мантуров

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Больницы в регионах России полностью обеспечены запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на два-три месяца, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Госпитальный и амбулаторный сегменты в регионах полностью обеспечены СИЗами, в среднем, на два, а то и три месяца", - сказал Мантуров, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Вся номенклатура - от перчаток до антисептиков - в больших количествах присутствует и в розничном сегменте. Тем не менее, мы в режиме онлайн, через ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - ред.), отслеживаем потребности субъектов и при необходимости готовы в часы организовать дополнительные отгрузки в любую точку страны", - добавил глава ведомства.Россия полностью обеспечена медицинским кислородом и тарой для него в случае поставок в газообразном состоянии, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Что касается медицинского кислорода, сегодня 137 предприятий в 64 субъектах суммарно производят около 2 тысяч тонн в сутки. ... В основном, кислород поставляется в госпитальный сегмент в жидком виде, а остальной объем идет в баллонах в газообразном состоянии. В сутки сегодня это порядка 30 тысяч баллонов. В этой части мы полностью обеспечены и кислородом, и непосредственно тарой", - сказал Мантуров, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Глава ведомства также отметил, что на сегодняшний день в стране существуют резервы для наращивания выпуска медицинского кислорода еще минимум на 400 тонн."Мы постоянно через ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - ред.) мониторим потребность наших регионов и при необходимости в ручном режиме координируем межрегиональные поставки", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739075106.html

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739070679.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, денис мантуров