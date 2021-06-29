Юрист предупредил, за какие машины вас могут оштрафовать
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве
Юрист предупредил о риске получить штраф за автомобиль с армянскими номерами
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На российских дорогах можно увидеть автомобили с регистрационным номерами стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, Армении. Некоторые транспортные средства действительно выгоднее купить в одном из союзных государств: это значительно дешевле. К тому же их можно год эксплуатировать, не меняя регистрационные номер, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По его словам, эти условия действуют для физлиц всех государств, входящих в состав ЕАЭС, когда они пересекают внутреннюю границу Союза. По сути, если россиянин въезжает в Армению на своем автомобиле, то он может его эксплуатировать там год без "растаможки". И гражданин Армении, въезжая в Россию, может год эксплуатировать принадлежащее ему транспортное средство без постановки на учёт в РФ.
"Вместе с тем внимание к таким машинам со стороны Госавтоинспекции особо пристальное и не потому, что сотрудники МВД избирательны в своих действиях, а в связи с тем, что они обязаны выявлять и пресекать нарушения закона", — предупреждает Миронов.
Юрист напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ, без наличия необходимых регистрационных и таможенных документов можно получить штраф в размере 500 рублей и лишиться вдобавок транспортного средства. Россиянин, который решил купить подешевле автомобиль в Армении и пользоваться им в России более 10 дней, может получить такое наказание.