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Юрист предупредил, за какие машины вас могут оштрафовать
Юрист предупредил, за какие машины вас могут оштрафовать - РИА Новости, 29.06.2021
Юрист предупредил, за какие машины вас могут оштрафовать
На российских дорогах можно увидеть автомобили с регистрационным номерами стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, Армении. Некоторые... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T02:18
2021-06-29T02:18
анатолий миронов (адвокат)
россия
евразийский экономический союз
авто
армения
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На российских дорогах можно увидеть автомобили с регистрационным номерами стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, Армении. Некоторые транспортные средства действительно выгоднее купить в одном из союзных государств: это значительно дешевле. К тому же их можно год эксплуатировать, не меняя регистрационные номер, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По его словам, эти условия действуют для физлиц всех государств, входящих в состав ЕАЭС, когда они пересекают внутреннюю границу Союза. По сути, если россиянин въезжает в Армению на своем автомобиле, то он может его эксплуатировать там год без "растаможки". И гражданин Армении, въезжая в Россию, может год эксплуатировать принадлежащее ему транспортное средство без постановки на учёт в РФ.Юрист напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ, без наличия необходимых регистрационных и таможенных документов можно получить штраф в размере 500 рублей и лишиться вдобавок транспортного средства. Россиянин, который решил купить подешевле автомобиль в Армении и пользоваться им в России более 10 дней, может получить такое наказание.
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россия
армения
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анатолий миронов (адвокат), россия, евразийский экономический союз, авто, армения
Юрист предупредил, за какие машины вас могут оштрафовать
02:18 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Юрист предупредил о риске получить штраф за автомобиль с армянскими номерами

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На российских дорогах можно увидеть автомобили с регистрационным номерами стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, Армении. Некоторые транспортные средства действительно выгоднее купить в одном из союзных государств: это значительно дешевле. К тому же их можно год эксплуатировать, не меняя регистрационные номер, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По его словам, эти условия действуют для физлиц всех государств, входящих в состав ЕАЭС, когда они пересекают внутреннюю границу Союза. По сути, если россиянин въезжает в Армению на своем автомобиле, то он может его эксплуатировать там год без "растаможки". И гражданин Армении, въезжая в Россию, может год эксплуатировать принадлежащее ему транспортное средство без постановки на учёт в РФ.
"Вместе с тем внимание к таким машинам со стороны Госавтоинспекции особо пристальное и не потому, что сотрудники МВД избирательны в своих действиях, а в связи с тем, что они обязаны выявлять и пресекать нарушения закона", — предупреждает Миронов.
Юрист напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ, без наличия необходимых регистрационных и таможенных документов можно получить штраф в размере 500 рублей и лишиться вдобавок транспортного средства. Россиянин, который решил купить подешевле автомобиль в Армении и пользоваться им в России более 10 дней, может получить такое наказание.
Видеорегистратор - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 01:15
Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за видеорегистратор
 
Анатолий Миронов (адвокат)РоссияЕвразийский экономический союзАвтоАрмения
 
 
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