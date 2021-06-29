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Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова

Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова - РИА Новости, 29.06.2021

Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, что новые штаммы могут "ускользать" от выработанного в процессе... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:46

2021-06-29T16:46

2021-06-29T16:46

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здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, что новые штаммы могут "ускользать" от выработанного в процессе болезни иммунитета."Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного, в кавычках мы это называем, "ускальзывания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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