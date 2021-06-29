Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20210629/shkola-1739126492.html
На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест
На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест - РИА Новости, 29.06.2021
На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест
В новом микрорайоне Тамбова благодаря национальному проекту "Образование" строится школа на 2425 мест, ориентированная на подготовку кадров для инновационного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:47
2021-06-29T20:47
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
котовск
тамбов
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155745/01/1557450129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aca1adb4a803ca7313f9f48fca2a387e.jpg
ТАМБОВ, 29 июн – РИА Новости. В новом микрорайоне Тамбова благодаря национальному проекту "Образование" строится школа на 2425 мест, ориентированная на подготовку кадров для инновационного сектора промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В целом на ее строительство и оборудование планируют потратить 1,7 миллиарда рублей, более 80 процентов этой суммы финансирует федеральный бюджет. По его словам, на территории школы будут оборудованы зоны отдыха, учебно-опытная зона с метеорологической и географической площадками, физкультурно-спортивная зона со стадионом, беговыми дорожками, хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисным кортом, тренажерно-гимнастическими площадками. На площадках планируется смонтировать теневые навесы.Как считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, задача власти – обеспечить необходимой социальной инфраструктурой новые городские территории. Планируется, что школа откроется в конце следующего года. В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тамбовской области школы строятся также в Котовске и Умёте. Прорабатывается вопрос о включении в соответствующую федеральную программу строительство еще двух школ - в микрорайоне "Майский" областного центра и в притамбовском селе Бокино.
https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html
тамбовская область
котовск
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155745/01/1557450129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1122101ac98a747035a369c1d482cd53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр никитин, тамбовская область, котовск, тамбов, образование - общество, общество

На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест

20:47 29.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 29 июн – РИА Новости. В новом микрорайоне Тамбова благодаря национальному проекту "Образование" строится школа на 2425 мест, ориентированная на подготовку кадров для инновационного сектора промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В целом на ее строительство и оборудование планируют потратить 1,7 миллиарда рублей, более 80 процентов этой суммы финансирует федеральный бюджет.
"Для нового образовательного учреждения готовили документацию на основе проекта самой большой современной школы региона "Сколково-Тамбов", рассчитанной на 97 классов в одну смену, которая также расположена в северной части Тамбова, где идет интенсивное жилищное строительство. Этот проект был доработан под новую концепцию образовательной модели "школа – вуз – предприятие" с ориентиром на подготовку элитных кадров для инновационного сектора промышленности. Структуру нового образовательного учреждения составят 11 центров по разным профилям. Среди них - IT-технологии и робототехника, математика и прикладные технологии, здоровьесбережение и естественные науки, Центр зарубежной филологии, Центр эстетического образования, Центр обществоведческих дисциплин, а также многофункциональные помещения, в том числе зрительный зал на 700 мест, коворкинг-центр для общего пользования при проектной деятельности, малый лекционный зал", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на территории школы будут оборудованы зоны отдыха, учебно-опытная зона с метеорологической и географической площадками, физкультурно-спортивная зона со стадионом, беговыми дорожками, хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисным кортом, тренажерно-гимнастическими площадками. На площадках планируется смонтировать теневые навесы.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 19:11Тамбовская область
Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту
Как считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, задача власти – обеспечить необходимой социальной инфраструктурой новые городские территории.
"Только в этом году в микрорайоне "Телецентр" построят 35 тысяч квадратных метров в жилых комплексах "Школьный" и "Европейский", большая современная школа здесь будет необходима. Мы продолжаем в регионе создание новых ультрасовременных условий в образовании. Национальные проекты способствуют этому", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Планируется, что школа откроется в конце следующего года.
"Школа будет адаптирована под "доступную среду", будет иметь независимые источники тепла и энергии благодаря собственной котельной и трансформаторной подстанции. Мы за месяц основательно подготовили площадку под корпуса, сегодня возводим первый корпус из девяти. Планируем к зиме подготовить закрытый контур здания", - сказал генеральный подрядчик, руководитель ООО "АльянсСтройСервис" Антон Карганов.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тамбовской области школы строятся также в Котовске и Умёте. Прорабатывается вопрос о включении в соответствующую федеральную программу строительство еще двух школ - в микрорайоне "Майский" областного центра и в притамбовском селе Бокино.
 
Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьКотовскТамбовОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
06:07Эксперты предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов
Лента новостейМолния