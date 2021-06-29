На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске
ТАМБОВ, 29 июн – РИА Новости. В новом микрорайоне Тамбова благодаря национальному проекту "Образование" строится школа на 2425 мест, ориентированная на подготовку кадров для инновационного сектора промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В целом на ее строительство и оборудование планируют потратить 1,7 миллиарда рублей, более 80 процентов этой суммы финансирует федеральный бюджет.
"Для нового образовательного учреждения готовили документацию на основе проекта самой большой современной школы региона "Сколково-Тамбов", рассчитанной на 97 классов в одну смену, которая также расположена в северной части Тамбова, где идет интенсивное жилищное строительство. Этот проект был доработан под новую концепцию образовательной модели "школа – вуз – предприятие" с ориентиром на подготовку элитных кадров для инновационного сектора промышленности. Структуру нового образовательного учреждения составят 11 центров по разным профилям. Среди них - IT-технологии и робототехника, математика и прикладные технологии, здоровьесбережение и естественные науки, Центр зарубежной филологии, Центр эстетического образования, Центр обществоведческих дисциплин, а также многофункциональные помещения, в том числе зрительный зал на 700 мест, коворкинг-центр для общего пользования при проектной деятельности, малый лекционный зал", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на территории школы будут оборудованы зоны отдыха, учебно-опытная зона с метеорологической и географической площадками, физкультурно-спортивная зона со стадионом, беговыми дорожками, хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисным кортом, тренажерно-гимнастическими площадками. На площадках планируется смонтировать теневые навесы.
Как считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, задача власти – обеспечить необходимой социальной инфраструктурой новые городские территории.
"Только в этом году в микрорайоне "Телецентр" построят 35 тысяч квадратных метров в жилых комплексах "Школьный" и "Европейский", большая современная школа здесь будет необходима. Мы продолжаем в регионе создание новых ультрасовременных условий в образовании. Национальные проекты способствуют этому", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Планируется, что школа откроется в конце следующего года.
"Школа будет адаптирована под "доступную среду", будет иметь независимые источники тепла и энергии благодаря собственной котельной и трансформаторной подстанции. Мы за месяц основательно подготовили площадку под корпуса, сегодня возводим первый корпус из девяти. Планируем к зиме подготовить закрытый контур здания", - сказал генеральный подрядчик, руководитель ООО "АльянсСтройСервис" Антон Карганов.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тамбовской области школы строятся также в Котовске и Умёте. Прорабатывается вопрос о включении в соответствующую федеральную программу строительство еще двух школ - в микрорайоне "Майский" областного центра и в притамбовском селе Бокино.