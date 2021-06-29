https://ria.ru/20210629/shkola-1739126492.html

На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест

На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест - РИА Новости, 29.06.2021

На севере Тамбова благодаря нацпроекту строят школу на 2400 мест

В новом микрорайоне Тамбова благодаря национальному проекту "Образование" строится школа на 2425 мест, ориентированная на подготовку кадров для инновационного... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T20:47

2021-06-29T20:47

2021-06-29T20:47

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

котовск

тамбов

образование - общество

общество

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ТАМБОВ, 29 июн – РИА Новости. В новом микрорайоне Тамбова благодаря национальному проекту "Образование" строится школа на 2425 мест, ориентированная на подготовку кадров для инновационного сектора промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В целом на ее строительство и оборудование планируют потратить 1,7 миллиарда рублей, более 80 процентов этой суммы финансирует федеральный бюджет. По его словам, на территории школы будут оборудованы зоны отдыха, учебно-опытная зона с метеорологической и географической площадками, физкультурно-спортивная зона со стадионом, беговыми дорожками, хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисным кортом, тренажерно-гимнастическими площадками. На площадках планируется смонтировать теневые навесы.Как считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, задача власти – обеспечить необходимой социальной инфраструктурой новые городские территории. Планируется, что школа откроется в конце следующего года. В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тамбовской области школы строятся также в Котовске и Умёте. Прорабатывается вопрос о включении в соответствующую федеральную программу строительство еще двух школ - в микрорайоне "Майский" областного центра и в притамбовском селе Бокино.

https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область, котовск, тамбов, образование - общество, общество