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Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили - РИА Новости, 29.06.2021
Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
Вся система по выдаче сертификатов для вакцинированных от коронавируса после утреннего сбоя уже работает, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:35
2021-06-29T16:43
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение коронавируса
россия
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вся система по выдаче сертификатов для вакцинированных от коронавируса после утреннего сбоя уже работает, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Работа идет активная, поэтому ресурсы информационные, в которые вводятся сертификаты по вакцинации, были перебои сегодня утром. Вся система восстановлена, с медицинскими организациями работаем в ручном режиме для того, чтобы отследить какие-то сложности и необходимость подключения", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество
Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35 29.06.2021 (обновлено: 16:43 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мурашко заявил, что работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вся система по выдаче сертификатов для вакцинированных от коронавируса после утреннего сбоя уже работает, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Работа идет активная, поэтому ресурсы информационные, в которые вводятся сертификаты по вакцинации, были перебои сегодня утром. Вся система восстановлена, с медицинскими организациями работаем в ручном режиме для того, чтобы отследить какие-то сложности и необходимость подключения", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
 
 
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