https://ria.ru/20210629/rosizo-1739010560.html

Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"

Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО" - РИА Новости, 29.06.2021

Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"

Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:57

2021-06-29T10:57

2021-06-29T13:41

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ."Решением Минкультуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, которая занимала две должности, являясь также директором филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Как отметили в министерстве, она останется на второй должности."Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.Ольга Галактионова окончила ГИТИС, при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и другие. С 2009 года она работала генеральным директором кинокомпании "Галактика".РОСИЗО - музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.

https://ria.ru/20200204/1564210408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, росизо