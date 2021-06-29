Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210629/rosizo-1739010560.html
Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"
Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО" - РИА Новости, 29.06.2021
Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"
Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:57
2021-06-29T13:41
культура
новости культуры
росизо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739041251_0:336:1440:1146_1920x0_80_0_0_8d7fbbe8c6fd1032d800b45f6b50f43e.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ."Решением Минкультуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, которая занимала две должности, являясь также директором филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Как отметили в министерстве, она останется на второй должности."Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.Ольга Галактионова окончила ГИТИС, при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и другие. С 2009 года она работала генеральным директором кинокомпании "Галактика".РОСИЗО - музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.
https://ria.ru/20200204/1564210408.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739041251_0:115:1440:1195_1920x0_80_0_0_519eac02b29c18be4386d868fabaad74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, росизо

Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"

10:57 29.06.2021 (обновлено: 13:41 29.06.2021)
 
© Фото предоставлено Ольгой ГалактионовойГенеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова
Генеральный директор музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова
© Фото предоставлено Ольгой Галактионовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
"Решением Минкультуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, которая занимала две должности, являясь также директором филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Как отметили в министерстве, она останется на второй должности.
"Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ольга Галактионова окончила ГИТИС, при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и другие. С 2009 года она работала генеральным директором кинокомпании "Галактика".
РОСИЗО - музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.
Картина художника Кирилла Майданюка на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
4 февраля 2020, 08:58Культура
В "РОСИЗО" пройдет выставка объединения "Новые городские художники"
 
КультураНовости культурыРОСИЗО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины
16:53Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния