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Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"
Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО" - РИА Новости, 29.06.2021
Минкульт назначил нового генерального директора "РОСИЗО"
Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:57
2021-06-29T10:57
2021-06-29T13:41
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ."Решением Минкультуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, которая занимала две должности, являясь также директором филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Как отметили в министерстве, она останется на второй должности."Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.Ольга Галактионова окончила ГИТИС, при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и другие. С 2009 года она работала генеральным директором кинокомпании "Галактика".РОСИЗО - музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.
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новости культуры, росизо
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ольга Галактионова назначена генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
"Решением Минкультуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что на этом посту она сменит Татьяну Волосатову, которая занимала две должности, являясь также директором филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Как отметили в министерстве, она останется на второй должности.
"Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ольга Галактионова окончила ГИТИС, при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и другие. С 2009 года она работала генеральным директором кинокомпании "Галактика".
РОСИЗО - музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.