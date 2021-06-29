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Умер режиссер Александр Воропаев

Умер режиссер Александр Воропаев - РИА Новости, 29.06.2021

Умер режиссер Александр Воропаев

Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:11

2021-06-29T16:11

2021-06-29T16:37

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.Причина смерти не уточняется.Воропаев в 1969 году окончил операторский факультет ВГИК, а в 1972-м — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Работал оператором на киностудии "Мосфильм", позже стал режиссером-постановщиком. Известен как режиссер-постановщик таких фильмов и сериалов, как "На краю бездны", "Не забудь оглянуться", "Василиса Мелентьева", "Лучшая дорога нашей жизни" и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вгик, мосфильм, россия, общество