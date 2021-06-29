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Умер режиссер Александр Воропаев
Умер режиссер Александр Воропаев - РИА Новости, 29.06.2021
Умер режиссер Александр Воропаев
Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:11
2021-06-29T16:11
2021-06-29T16:37
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.Причина смерти не уточняется.Воропаев в 1969 году окончил операторский факультет ВГИК, а в 1972-м — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Работал оператором на киностудии "Мосфильм", позже стал режиссером-постановщиком. Известен как режиссер-постановщик таких фильмов и сериалов, как "На краю бездны", "Не забудь оглянуться", "Василиса Мелентьева", "Лучшая дорога нашей жизни" и других.
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вгик, мосфильм, россия, общество
Умер режиссер Александр Воропаев
16:11 29.06.2021 (обновлено: 16:37 29.06.2021)
Умер режиссер сериала "Лучшая дорога нашей жизни" Александр Воропаев