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Песков рассказал о решении проблем, с которыми обращаются на прямую линию
Песков рассказал о решении проблем, с которыми обращаются на прямую линию - РИА Новости, 29.06.2021
Песков рассказал о решении проблем, с которыми обращаются на прямую линию
Средства для решения проблем, с которыми граждане могут обратиться на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, не закладываются в бюджете заранее,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:48
2021-06-29T13:48
2021-06-29T13:48
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Средства для решения проблем, с которыми граждане могут обратиться на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, не закладываются в бюджете заранее, процесс решения таких вопросов может быть "затянут", но в конечном итоге проблемы будут решены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как пояснил журналистам представитель Кремля, средства на эти цели не могут быть заранее заложены в бюджете, исходя из этого, зачастую, решение поступивших вопросов происходит не сразу."Они (средства) не могут заранее закладываться. Это невозможно... Выделить деньги сиюминутно часто не представляется возможным, тем более сейчас, когда очень сильное напряжение испытывают бюджеты регионов, деньги закладываются на следующий год. Поэтому этот процесс немного растянут по времени, но конечная эффективность все равно есть, и точка выполнения все равно наступает", - сказал Песков.Прямая линия с президентом в этом году пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210629/putin-1739034402.html
https://ria.ru/20210629/voprosy-1739033527.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество
Песков рассказал о решении проблем, с которыми обращаются на прямую линию
Песков рассказал, как решаются проблемы, с которыми россияне обращаются на прямую линию