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В Нижнем Новгороде выбрали приоритетные площадки развития территорий
В Нижнем Новгороде выбрали приоритетные площадки развития территорий - РИА Новости, 29.06.2021
В Нижнем Новгороде выбрали приоритетные площадки развития территорий
Шесть площадок в Нижнем Новгороде выбраны в качестве приоритетных для комплексного развития территорий, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:44
2021-06-29T17:44
2021-06-29T17:44
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Шесть площадок в Нижнем Новгороде выбраны в качестве приоритетных для комплексного развития территорий, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.По поручению главы региона был проведен анализ территории Нижнего Новгорода, собраны разрозненные сведения из всех ведомств, которые затем были внесены в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Были сформулированы критерии, по которым территория может быть включена в программу комплексного развития. Также были учтены обращения нижегородцев, которые живут в неблагоприятных условиях – в домах ветхого фонда, без инфраструктуры.По итогам градостроительного анализа для реализации механизма комплексного развития территорий рассматриваются 83 площадки жилой застройки в каждом районе города. В нагорной части определены 24 территории, в заречной - 59.Из шести выбранных площадок три расположены в нагорной части города – это большая территория в районе улицы Бекетова, две – в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.По всем площадкам выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, который будет публиковаться в соответствии с действующим законодательством на открытых информационных ресурсах.
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество
В Нижнем Новгороде выбрали приоритетные площадки развития территорий
В Нижнем Новгороде выбрали приоритетные площадки комплексного развития территорий
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости.
Шесть площадок в Нижнем Новгороде
выбраны в качестве приоритетных для комплексного развития территорий, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
По поручению главы региона был проведен анализ территории Нижнего Новгорода, собраны разрозненные сведения из всех ведомств, которые затем были внесены в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Были сформулированы критерии, по которым территория может быть включена в программу комплексного развития. Также были учтены обращения нижегородцев, которые живут в неблагоприятных условиях – в домах ветхого фонда, без инфраструктуры.
По итогам градостроительного анализа для реализации механизма комплексного развития территорий рассматриваются 83 площадки жилой застройки в каждом районе города. В нагорной части определены 24 территории, в заречной - 59.
"Мы учитывали ветхость и износ расположенных на этих территориях домов, а также соответствие существующей застройки генеральному плану. В качестве пилотных площадок выбраны шесть. Решение о комплексном развитии территории будет приниматься только после проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, расположенных в зоне предполагаемой застройки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Из шести выбранных площадок три расположены в нагорной части города – это большая территория в районе улицы Бекетова, две – в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.
По всем площадкам выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, который будет публиковаться в соответствии с действующим законодательством на открытых информационных ресурсах.