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В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов

В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов - РИА Новости, 29.06.2021

В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов

В Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов для привитых от коронавируса и переболевших им россиян и считают, что необходимы меры борьбы с "этими жуликами", РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:06

2021-06-29T13:06

2021-06-29T13:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов для привитых от коронавируса и переболевших им россиян и считают, что необходимы меры борьбы с "этими жуликами", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, беспокоит. Подделка документов - это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", - сказал он журналистам."Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами", - добавил Песков.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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