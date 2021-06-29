https://ria.ru/20210629/qr-kod-1739033149.html
В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов
В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов
В Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов для привитых от коронавируса и переболевших им россиян и считают, что необходимы меры борьбы с "этими жуликами", РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:06
2021-06-29T13:06
2021-06-29T13:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032377_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_31d1fbbcff971f3156252235f8bbbb5b.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов для привитых от коронавируса и переболевших им россиян и считают, что необходимы меры борьбы с "этими жуликами", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, беспокоит. Подделка документов - это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", - сказал он журналистам."Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами", - добавил Песков.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032377_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_84b70b8c9493bf7799ae2400aeac8263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, общество
В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов
В Кремле заявили о необходимости мер по борьбе с подделкой QR-кодов