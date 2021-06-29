https://ria.ru/20210629/putin-1739009365.html

Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина

Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 29.06.2021

Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина

Более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента России Владимира Путина, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:50

2021-06-29T10:50

2021-06-29T10:50

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

одноклассники

прямая линия с владимиром путиным

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вконтакте

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента России Владимира Путина, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.Прямая линия с главой государства состоится 30 июня в 12.00 по московскому времени."Коротко о главном: … среди информированных о прямой линии 35% заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением президента", - говорится в сообщении.Отмечается, что 77% россиян знают о предстоящей "Прямой линии с Владимиром Путиным", 67% граждан сообщили, что им было бы интересно услышать ответы президента на вопросы граждан в прямом эфире.По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (10%) планирует задать вопрос президенту, 3% уже это сделали, не имеют таких планов 85%."Россиян попросили назвать известные им способы задать вопрос президенту: 66% ответили, что это можно сделать по телефону, 47% знают о возможности отправить СМС-сообщение, 45% слышали о сайте "Москва-Путину.рф", 40% знают, что вопрос можно задать в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", 36% слышали о специальном мобильном приложении "Москва — Путину". Не смогли назвать ни одного способа задать вопрос президенту 8% наших сограждан", - отмечается в опросе.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210628/putin-1738882543.html

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