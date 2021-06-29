Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210629/putin-1739009365.html
Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина
Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 29.06.2021
Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина
Более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента России Владимира Путина, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:50
2021-06-29T10:50
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
одноклассники
прямая линия с владимиром путиным
вциом
вконтакте
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента России Владимира Путина, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.Прямая линия с главой государства состоится 30 июня в 12.00 по московскому времени."Коротко о главном: … среди информированных о прямой линии 35% заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением президента", - говорится в сообщении.Отмечается, что 77% россиян знают о предстоящей "Прямой линии с Владимиром Путиным", 67% граждан сообщили, что им было бы интересно услышать ответы президента на вопросы граждан в прямом эфире.По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (10%) планирует задать вопрос президенту, 3% уже это сделали, не имеют таких планов 85%."Россиян попросили назвать известные им способы задать вопрос президенту: 66% ответили, что это можно сделать по телефону, 47% знают о возможности отправить СМС-сообщение, 45% слышали о сайте "Москва-Путину.рф", 40% знают, что вопрос можно задать в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", 36% слышали о специальном мобильном приложении "Москва — Путину". Не смогли назвать ни одного способа задать вопрос президенту 8% наших сограждан", - отмечается в опросе.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210628/putin-1738882543.html
https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_33b110573e5b05624bf7d1e401123fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, одноклассники, прямая линия с владимиром путиным, вциом, вконтакте, владимир путин, общество
Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина
10:50 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Более трети знающих о прямой линии Путина россиян планируют посмотреть ее, показал опрос

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента России Владимира Путина, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Прямая линия с главой государства состоится 30 июня в 12.00 по московскому времени.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 12:20Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии
"Коротко о главном: … среди информированных о прямой линии 35% заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением президента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 77% россиян знают о предстоящей "Прямой линии с Владимиром Путиным", 67% граждан сообщили, что им было бы интересно услышать ответы президента на вопросы граждан в прямом эфире.
"При этом хорошо знают ее дату и время 47% опрошенных, менее трети (30%) что-то слышали, но не знают точной даты и времени, 23% услышали об этом впервые", - следует из опроса.
По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (10%) планирует задать вопрос президенту, 3% уже это сделали, не имеют таких планов 85%.
"Россиян попросили назвать известные им способы задать вопрос президенту: 66% ответили, что это можно сделать по телефону, 47% знают о возможности отправить СМС-сообщение, 45% слышали о сайте "Москва-Путину.рф", 40% знают, что вопрос можно задать в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", 36% слышали о специальном мобильном приложении "Москва — Путину". Не смогли назвать ни одного способа задать вопрос президенту 8% наших сограждан", - отмечается в опросе.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 10:26Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Политологи рассказали об ожиданиях от прямой линии с Путиным
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияОдноклассникиПрямая линия с Владимиром ПутинымВЦИОМВКонтактеВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
Лента новостейМолния