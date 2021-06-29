Социологи выяснили отношение россиян к прямой линии Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Более трети знающих о прямой линии Путина россиян планируют посмотреть ее, показал опрос
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента России Владимира Путина, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Прямая линия с главой государства состоится 30 июня в 12.00 по московскому времени.
"Коротко о главном: … среди информированных о прямой линии 35% заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением президента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 77% россиян знают о предстоящей "Прямой линии с Владимиром Путиным", 67% граждан сообщили, что им было бы интересно услышать ответы президента на вопросы граждан в прямом эфире.
"При этом хорошо знают ее дату и время 47% опрошенных, менее трети (30%) что-то слышали, но не знают точной даты и времени, 23% услышали об этом впервые", - следует из опроса.
По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (10%) планирует задать вопрос президенту, 3% уже это сделали, не имеют таких планов 85%.
"Россиян попросили назвать известные им способы задать вопрос президенту: 66% ответили, что это можно сделать по телефону, 47% знают о возможности отправить СМС-сообщение, 45% слышали о сайте "Москва-Путину.рф", 40% знают, что вопрос можно задать в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", 36% слышали о специальном мобильном приложении "Москва — Путину". Не смогли назвать ни одного способа задать вопрос президенту 8% наших сограждан", - отмечается в опросе.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.