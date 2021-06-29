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В Новосибирске на стройке погибла девочка
В Новосибирске на стройке погибла девочка - РИА Новости, 29.06.2021
В Новосибирске на стройке погибла девочка
Несовершеннолетняя девочка погибла во вторник под обрушившимися перекрытиями одного из этажей строящегося дома в Новосибирске, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:53
2021-06-29T17:53
россия
новосибирск
октябрьский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка погибла во вторник под обрушившимися перекрытиями одного из этажей строящегося дома в Новосибирске, сообщает СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Следователи установили, что в 10-этажном строящемся доме по улице Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка. Судя по фотографиям, стройка была заброшена."Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего", - сообщили в управлении.
https://ria.ru/20210629/telo-1739024581.html
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россия, новосибирск, октябрьский район, происшествия
В Новосибирске на стройке погибла девочка
17:53 29.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Новосибирске погибла девочка при обрушении перекрытий одного из этажей строящегося дома

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка погибла во вторник под обрушившимися перекрытиями одного из этажей строящегося дома в Новосибирске, сообщает СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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Следователи установили, что в 10-этажном строящемся доме по улице Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка. Судя по фотографиям, стройка была заброшена.
"Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего", - сообщили в управлении.
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