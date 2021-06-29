https://ria.ru/20210629/prognoz-1739009082.html
ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году - РИА Новости, 29.06.2021
ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,3% с 3% из-за ослабления ограничений и роста внутреннего... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:47
2021-06-29T10:47
2021-06-29T10:47
коронавирус covid-19
россия
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ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,3% с 3% из-за ослабления ограничений и роста внутреннего спроса, следует из весеннего отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).Ожидается, что экономическому росту в текущем году будет способствовать ослабление ограничений, которое поддержит восстановление внутреннего спроса. В 2022 году темпы роста ВВП РФ составят 3%, считают в банке.По оценке экономистов ЕБРР, российская экономика, несмотря на двойной шок в виде снижения цен на нефть и пандемии коронавируса, сравнительно хорошо пережила 2020 год, потеряв "относительно умеренные 3%".Кризис, вызванный пандемией, Россия, накопившая "обширные" резервы за несколько лет санкций, встретила в достаточно "сильном макроэкономическом положении", отмечает ЕБРР. Легче пережить пандемию также удалось благодаря тому, что структура экономики включает в себя крупный государственный сектор и относительно небольшой сектор услуг.Снижение потребления в 2020 году было частично компенсировано увеличением госпотребления и ростом чистого экспорта, особенно не связанного с нефтью. Ослабление ограничений в первом квартале 2021 года подстегнуло рост внутреннего спроса."Ожидается, что ВВП (России) вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3% в 2022 году, если стране удастся избежать третьей волны пандемии. Это отчасти будет зависеть от ускорения вакцинации, которая была довольно медленной. Прогноз подвержен ряду рисков, не в последнюю очередь геополитической напряженности, особенно риску дальнейших санкций, а также волатильности цен на нефть и спроса", - подчеркивается в отчете.
https://ria.ru/20210629/siluanov-1739004329.html
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коронавирус covid-19, россия, экономика
ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Наталья Копылова.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР
) улучшил прогноз по росту ВВП России
в 2021 году до 3,3% с 3% из-за ослабления ограничений и роста внутреннего спроса, следует из весеннего отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
Ожидается, что экономическому росту в текущем году будет способствовать ослабление ограничений, которое поддержит восстановление внутреннего спроса. В 2022 году темпы роста ВВП РФ составят 3%, считают в банке.
По оценке экономистов ЕБРР, российская экономика, несмотря на двойной шок в виде снижения цен на нефть и пандемии коронавируса, сравнительно хорошо пережила 2020 год, потеряв "относительно умеренные 3%".
Кризис, вызванный пандемией, Россия, накопившая "обширные" резервы за несколько лет санкций, встретила в достаточно "сильном макроэкономическом положении", отмечает ЕБРР. Легче пережить пандемию также удалось благодаря тому, что структура экономики включает в себя крупный государственный сектор и относительно небольшой сектор услуг.
Снижение потребления в 2020 году было частично компенсировано увеличением госпотребления и ростом чистого экспорта, особенно не связанного с нефтью. Ослабление ограничений в первом квартале 2021 года подстегнуло рост внутреннего спроса.
"Ожидается, что ВВП (России) вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3% в 2022 году, если стране удастся избежать третьей волны пандемии. Это отчасти будет зависеть от ускорения вакцинации, которая была довольно медленной. Прогноз подвержен ряду рисков, не в последнюю очередь геополитической напряженности, особенно риску дальнейших санкций, а также волатильности цен на нефть и спроса", - подчеркивается в отчете.