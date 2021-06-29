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Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю
Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю - РИА Новости, 29.06.2021
Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю
Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Приморье возведут к осени, сообщает правительство... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:54
2021-06-29T09:54
олег кожемяко
уссурийский городской округ
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Приморье возведут к осени, сообщает правительство региона.В субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта там приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи. Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил РИА Новости, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. Прокуратура начала проверку."Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Уссурийском городском округе смонтируют к началу сентября", - говорится в сообщении.По словам руководителя Примуправтодора Константина Дунаевского, которые приводятся в сообщении, "объект разместится с правой стороны от старой конструкции и по нему смогут ездить все виды транспорта". "В настоящее время определяемся с проектом, согласовываем, примерно месяц займёт монтаж моста", – добавил Дунаевский.На место инцидента прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, он встретился с дорожниками и поручил максимально быстро запустить в эксплуатацию новое сооружение.По словам губернатора, темпы строительства мостов в Приморье за последние четыре года выросли в 11 раз."У нас просто нет другого выхода, в крае более 140 аварийных мостов, и наша задача как можно больше строить новых объектов. И правительство региона приложит все усилия для того, чтобы строительство мостовых сооружений только увеличивалось", – заявил Кожемяко.
https://ria.ru/20210626/most-1738707128.html
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олег кожемяко, уссурийский городской округ, приморский край, общество
Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю
09:54 29.06.2021
 
© Фото : @primgochs/InstagramОбрушение моста между Кугуками и Борисовкой в Приморском крае
Обрушение моста между Кугуками и Борисовкой в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : @primgochs/Instagram

Саморазборный металлический мост между селами Борисовка и Кугуки в Приморье возведут к осени

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Приморье возведут к осени, сообщает правительство региона.
В субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта там приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи. Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил РИА Новости, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. Прокуратура начала проверку.
Обрушение моста между Кугуками и Борисовкой в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 08:18
В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
"Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Уссурийском городском округе смонтируют к началу сентября", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Примуправтодора Константина Дунаевского, которые приводятся в сообщении, "объект разместится с правой стороны от старой конструкции и по нему смогут ездить все виды транспорта". "В настоящее время определяемся с проектом, согласовываем, примерно месяц займёт монтаж моста", – добавил Дунаевский.
На место инцидента прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, он встретился с дорожниками и поручил максимально быстро запустить в эксплуатацию новое сооружение.
"Люди ждут этот мост, нужно как можно быстрее организовать здесь работы", – сказал Кожемяко, его цитирует пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, темпы строительства мостов в Приморье за последние четыре года выросли в 11 раз.
"У нас просто нет другого выхода, в крае более 140 аварийных мостов, и наша задача как можно больше строить новых объектов. И правительство региона приложит все усилия для того, чтобы строительство мостовых сооружений только увеличивалось", – заявил Кожемяко.
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Олег КожемякоУссурийский городской округПриморский крайОбщество
 
 
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