https://ria.ru/20210629/primore-1739002513.html

Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю

Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю - РИА Новости, 29.06.2021

Временный мост взамен обрушившегося в Приморье возведут к сентябрю

Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Приморье возведут к осени, сообщает правительство... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:54

2021-06-29T09:54

2021-06-29T09:54

олег кожемяко

уссурийский городской округ

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Приморье возведут к осени, сообщает правительство региона.В субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта там приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи. Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил РИА Новости, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. Прокуратура начала проверку."Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Уссурийском городском округе смонтируют к началу сентября", - говорится в сообщении.По словам руководителя Примуправтодора Константина Дунаевского, которые приводятся в сообщении, "объект разместится с правой стороны от старой конструкции и по нему смогут ездить все виды транспорта". "В настоящее время определяемся с проектом, согласовываем, примерно месяц займёт монтаж моста", – добавил Дунаевский.На место инцидента прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, он встретился с дорожниками и поручил максимально быстро запустить в эксплуатацию новое сооружение.По словам губернатора, темпы строительства мостов в Приморье за последние четыре года выросли в 11 раз."У нас просто нет другого выхода, в крае более 140 аварийных мостов, и наша задача как можно больше строить новых объектов. И правительство региона приложит все усилия для того, чтобы строительство мостовых сооружений только увеличивалось", – заявил Кожемяко.

https://ria.ru/20210626/most-1738707128.html

https://ria.ru/20210628/primore-1738859938.html

уссурийский городской округ

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, уссурийский городской округ, приморский край, общество