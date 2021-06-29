https://ria.ru/20210629/pravitelstvo-1739058919.html
Правительство поддержало штрафы за жестокое обращение с животными
Правительство поддержало штрафы за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 29.06.2021
Правительство поддержало штрафы за жестокое обращение с животными
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в КоАП РФ, которым предполагаются штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:21
2021-06-29T15:21
2021-06-29T15:21
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в КоАП РФ, которым предполагаются штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщил во вторник РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов."В правительстве поддержали нашу инициативу, введение ответственности за жестокое обращение с животными, за выброшенных питомцев, за содержание животных, запрещенных к содержанию, потому что это сейчас настоящий бич в связи с этими всякими пляжными фотографами... Они поддержали и штрафы за нарушения в цирках, зоопарках и других местах. В общем-то, весь пакет, который мы предлагали, - он достаточно широкий, это большие штрафы, до 200 тысяч рублей, - был сегодня поддержан и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу", - сказал Бурматов.Он уточнил, что в отзыве правительства речь идет о правках технического характера, которые предлагается внести и которые на суть законопроекта никак не влияют."А суть заключается в том, что дополнительно к уголовной ответственности появится ответственность административная, в этом концепция нашего законопроекта", - пояснил глава думского комитета.Как сообщил ранее соавтор законопроекта, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, федеральным законом "Об ответственном обращении с животными" (принят в декабре 2018 года) были установлены требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с ними, однако административная ответственность за нарушение положений этого закона в настоящее время не установлена.По словам Крашенинникова, законопроект предусматривает административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного закона. В частности, штрафы предполагаются по таким статьям, как несоблюдение требований к содержанию животных; содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию; за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.Предлагаются и новые статьи, например - "несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию", "за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии". Кроме того, ответственность предполагается за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались".Как отмечают разработчики, ответственность здесь будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей.Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными), а также Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полномочий.
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, владимир бурматов, животные, общество
Правительство поддержало штрафы за жестокое обращение с животными
Кабмин поддержал проект о штрафах до 200 тысяч рублей за жестокое обращение с животными
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Комиссия правительства РФ
по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в КоАП РФ, которым предполагаются штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщил во вторник РИА Новости глава комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
.
"В правительстве поддержали нашу инициативу, введение ответственности за жестокое обращение с животными, за выброшенных питомцев, за содержание животных, запрещенных к содержанию, потому что это сейчас настоящий бич в связи с этими всякими пляжными фотографами... Они поддержали и штрафы за нарушения в цирках, зоопарках и других местах. В общем-то, весь пакет, который мы предлагали, - он достаточно широкий, это большие штрафы, до 200 тысяч рублей, - был сегодня поддержан и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу", - сказал Бурматов.
Он уточнил, что в отзыве правительства речь идет о правках технического характера, которые предлагается внести и которые на суть законопроекта никак не влияют.
"А суть заключается в том, что дополнительно к уголовной ответственности появится ответственность административная, в этом концепция нашего законопроекта", - пояснил глава думского комитета.
Как сообщил ранее соавтор законопроекта, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
, федеральным законом "Об ответственном обращении с животными" (принят в декабре 2018 года) были установлены требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с ними, однако административная ответственность за нарушение положений этого закона в настоящее время не установлена.
По словам Крашенинникова, законопроект предусматривает административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного закона. В частности, штрафы предполагаются по таким статьям, как несоблюдение требований к содержанию животных; содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию; за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Предлагаются и новые статьи, например - "несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию", "за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии". Кроме того, ответственность предполагается за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались".
Как отмечают разработчики, ответственность здесь будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей.
Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными), а также Росприроднадзор
и Россельхознадзор
в пределах полномочий.