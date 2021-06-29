https://ria.ru/20210629/pozhar-1738994118.html

При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка

При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка - РИА Новости, 29.06.2021

При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка

Пожар произошёл в садовом товариществе в Набережных Челнах, погибли мужчина и девочка, еще один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает главное управление... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:23

2021-06-29T08:23

2021-06-29T08:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Пожар произошёл в садовом товариществе в Набережных Челнах, погибли мужчина и девочка, еще один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."Ночью 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу: Набережные Челны, СНТ "Энергетик", улица Подгорная, 146… По прибытию первых пожарных подразделений ПСЧ-55 (через 10 минут после вызова, расстояние 9 километров) установлено, что происходило горение по всей площади одноэтажной металлической бытовки, используемой под садовый дом, размером в плане 4х6 метров. В бытовке находились отец и двое его детей", - говорится в сообщении.По информации МЧС, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинула бытовку девочка 2014 года рождения, с ожогами 15% она госпитализирована в Камский детский медицинский центр города Набережные Челны.Пожар локализован на площади 24 квадратных метра, через 20 минут открытое горение ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и девочки 2009 года рождения.Причина пожара устанавливается, отрабатываются все версии, в том числе электротехническая. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

https://ria.ru/20210618/tatarstan-1737576933.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия