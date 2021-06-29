Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/pozhar-1738994118.html
При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка - РИА Новости, 29.06.2021
При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
Пожар произошёл в садовом товариществе в Набережных Челнах, погибли мужчина и девочка, еще один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает главное управление... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:23
2021-06-29T08:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150507/06/1505070657_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6c34a6730aff5b6ee893a6d37bb759d9.jpg
КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Пожар произошёл в садовом товариществе в Набережных Челнах, погибли мужчина и девочка, еще один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."Ночью 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу: Набережные Челны, СНТ "Энергетик", улица Подгорная, 146… По прибытию первых пожарных подразделений ПСЧ-55 (через 10 минут после вызова, расстояние 9 километров) установлено, что происходило горение по всей площади одноэтажной металлической бытовки, используемой под садовый дом, размером в плане 4х6 метров. В бытовке находились отец и двое его детей", - говорится в сообщении.По информации МЧС, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинула бытовку девочка 2014 года рождения, с ожогами 15% она госпитализирована в Камский детский медицинский центр города Набережные Челны.Пожар локализован на площади 24 квадратных метра, через 20 минут открытое горение ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и девочки 2009 года рождения.Причина пожара устанавливается, отрабатываются все версии, в том числе электротехническая. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
https://ria.ru/20210618/tatarstan-1737576933.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150507/06/1505070657_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_988380355650ade5fa6f991bffe1922d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:23 29.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях "Молния-2017"
Сотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях Молния-2017 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка, еще один ребенок госпитализирован

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Пожар произошёл в садовом товариществе в Набережных Челнах, погибли мужчина и девочка, еще один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Ночью 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу: Набережные Челны, СНТ "Энергетик", улица Подгорная, 146… По прибытию первых пожарных подразделений ПСЧ-55 (через 10 минут после вызова, расстояние 9 километров) установлено, что происходило горение по всей площади одноэтажной металлической бытовки, используемой под садовый дом, размером в плане 4х6 метров. В бытовке находились отец и двое его детей", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинула бытовку девочка 2014 года рождения, с ожогами 15% она госпитализирована в Камский детский медицинский центр города Набережные Челны.
Пожар локализован на площади 24 квадратных метра, через 20 минут открытое горение ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и девочки 2009 года рождения.
Причина пожара устанавливается, отрабатываются все версии, в том числе электротехническая. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 14:57
Жителя Татарстана обвинили в истязании и насилии над детьми
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
Лента новостейМолния