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Врачи выписали двоих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе
Врачи выписали двоих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе - РИА Новости, 29.06.2021
Врачи выписали двоих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе
Врачи выписали еще двоих пострадавших при крушении самолета в Кузбассе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:51
2021-06-29T09:51
2021-06-29T09:51
жесткая посадка самолета в кузбассе
l-410
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Врачи выписали еще двоих пострадавших при крушении самолета в Кузбассе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Самолет L-410, вылетевший с аэродрома "Танай" 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Погибли четыре человека, среди которых два пилота и два парашютиста-инструктора, 15 человек пострадали. Самолет совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа. Два человека в тот же день были переведены на амбулаторное лечение. Позже выписали еще одного пострадавшего, в понедельник – еще троих."Двоих выписали сегодня, осталось три (человека) в реанимации и четыре в общем (отделении), – сообщил Дужик.
https://ria.ru/20210628/kuzbass-1738854883.html
промышленновский район
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жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Врачи выписали двоих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе
Врачи выписали еще двоих пострадавших при крушении самолета в Кузбассе