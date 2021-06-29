https://ria.ru/20210629/politika-1739081900.html

Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике

Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике - РИА Новости, 29.06.2021

Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике

2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по социальной политике в период весенней сессии.

2021-06-29T17:07

2021-06-29T17:07

2021-06-29T17:07

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Задать вопросУчастники: - председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр ВАРФОЛОМЕЕВ;- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.В ходе мероприятия будут рассмотрены федеральные законы, направленные на выполнение важнейших социальных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, а также освещены вопросы совершенствования трудового законодательства, развития внутреннего туризма и деятельности Палаты молодых законодателей.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы