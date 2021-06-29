Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике
2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по социальной политике в период весенней сессии.
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Участники:
- председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр ВАРФОЛОМЕЕВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.
В ходе мероприятия будут рассмотрены федеральные законы, направленные на выполнение важнейших социальных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, а также освещены вопросы совершенствования трудового законодательства, развития внутреннего туризма и деятельности Палаты молодых законодателей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр ВАРФОЛОМЕЕВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.
В ходе мероприятия будут рассмотрены федеральные законы, направленные на выполнение важнейших социальных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, а также освещены вопросы совершенствования трудового законодательства, развития внутреннего туризма и деятельности Палаты молодых законодателей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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