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Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике
Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике - РИА Новости, 29.06.2021
Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике
2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по социальной политике в период весенней сессии.
2021-06-29T17:07
2021-06-29T17:07
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Задать вопросУчастники: - председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр ВАРФОЛОМЕЕВ;- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.В ходе мероприятия будут рассмотрены федеральные законы, направленные на выполнение важнейших социальных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, а также освещены вопросы совершенствования трудового законодательства, развития внутреннего туризма и деятельности Палаты молодых законодателей.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по соцполитике

17:07 29.06.2021
 
Читать ria.ru в
2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам работы Комитета СФ по социальной политике в период весенней сессии.
Задать вопрос

Участники:
- председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр ВАРФОЛОМЕЕВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.

В ходе мероприятия будут рассмотрены федеральные законы, направленные на выполнение важнейших социальных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, а также освещены вопросы совершенствования трудового законодательства, развития внутреннего туризма и деятельности Палаты молодых законодателей.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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