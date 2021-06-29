Поклонская рассказала о работе депутатом Госдумы
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская заявила, что работа в качестве депутата Госдумы "не была спокойной"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что работа в качества депутата для нее "явно не была спокойной", и пригласила всех желающих прийти на ее последние приемы граждан в Крыму.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".
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"Моя работа в качестве депутата Госдумы явно не была спокойной... Были эмоциональные приемы граждан, сложные переписки и переговоры с представителями региональной власти", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Поклонская подчеркнула, что впервые за весь созыв решила воспользоваться возможностью просто побыть дома и заняться поступившими многочисленными письменными обращениями.
"Что касается новых и последних, в качестве депутата, приемов граждан, то планирую их провести 23 и 27 июля — в Севастополе и Симферополе соответственно", - добавила она.
Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
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