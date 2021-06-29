https://ria.ru/20210629/poklonskaya-1739046114.html

Поклонская рассказала о работе депутатом Госдумы

Поклонская рассказала о работе депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.06.2021

Поклонская рассказала о работе депутатом Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что работа в качества депутата для нее "явно не была спокойной", и... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:02

2021-06-29T14:02

2021-06-29T14:02

россия

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что работа в качества депутата для нее "явно не была спокойной", и пригласила всех желающих прийти на ее последние приемы граждан в Крыму.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата"."Моя работа в качестве депутата Госдумы явно не была спокойной... Были эмоциональные приемы граждан, сложные переписки и переговоры с представителями региональной власти", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.Поклонская подчеркнула, что впервые за весь созыв решила воспользоваться возможностью просто побыть дома и заняться поступившими многочисленными письменными обращениями."Что касается новых и последних, в качестве депутата, приемов граждан, то планирую их провести 23 и 27 июля — в Севастополе и Симферополе соответственно", - добавила она.Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.

https://ria.ru/20210624/poklonskaya-1738426352.html

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736829398.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, госдума рф, единая россия, республика крым, политика