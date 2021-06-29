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Пропавшего во время купания в реке ребенка ищут в Нижегородской области
Пропавшего во время купания в реке ребенка ищут в Нижегородской области - РИА Новости, 29.06.2021
Пропавшего во время купания в реке ребенка ищут в Нижегородской области
Пропавшего во время купания в реке Ветлуге 12-летнего ребенка ищут в Нижегородской области, работу спасателей осложняют последствия прошедшей грозы и сильное... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:31
2021-06-29T10:31
2021-06-29T10:31
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Пропавшего во время купания в реке Ветлуге 12-летнего ребенка ищут в Нижегородской области, работу спасателей осложняют последствия прошедшей грозы и сильное течение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Варнавинского района по каналу связи "112" от очевидцев 28 июня в 14.13."Как удалось выяснить, двое ребят 2009 года рождения без сопровождения взрослых отправились купаться на реку Ветлугу близ деревни Булдаково. Детей подхватило сильное течение. Одному ребенку удалось спастись, другой не смог самостоятельно выбраться из воды", - говорится в сообщении.Силы поисково-водолазной группы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ищут тело мальчика, задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. "Проведение работ осложнено последствиями прошедшей накануне грозы и сильным течением реки", - подчеркивается в сообщении.На месте происшествия также работают сотрудники Варнавинского пожарно-спасательного гарнизона и представители полиции.
https://ria.ru/20210614/deti-1736996356.html
https://ria.ru/20210510/techenie-1731640410.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия
Пропавшего во время купания в реке ребенка ищут в Нижегородской области
Пропавшего во время купания в реке Ветлуге 12-летнего ребенка ищут в Нижегородской области