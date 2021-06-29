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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра в среду, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:25
2021-06-29T19:25
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра в среду, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре до 15 метров в секунду действует с 13.00 до 21.00 30 июня.
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гидрометцентр, москва, общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
19:25 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра в среду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра в среду, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о ветре до 15 метров в секунду действует с 13.00 до 21.00 30 июня.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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