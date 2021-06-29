https://ria.ru/20210629/pogoda-1739110819.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра в среду, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:25

2021-06-29T19:25

2021-06-29T19:25

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра в среду, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре до 15 метров в секунду действует с 13.00 до 21.00 30 июня.

https://rsport.ria.ru/20210628/velotrek-1738946126.html

москва

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2021

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гидрометцентр, москва, общество