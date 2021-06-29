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https://ria.ru/20210629/poezd-1739065363.html
В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта
В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта - РИА Новости, 29.06.2021
В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта
В городе Чжэнчжоу в понедельник с производственной линии сошел первый поезд, разработанный в соответствии с китайскими стандартами. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:09
2021-06-29T16:09
россия-китай: главное
чжэнчжоу
китай
технологии
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МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Чжэнчжоу в понедельник с производственной линии сошел первый поезд, разработанный в соответствии с китайскими стандартами. Это говорит о том, что Китай достиг больших успехов в области разработки и производства поездов метро. Поезд метро китайского стандарта обладает полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Среди важных стандартов, применяемых в разработке данного поезда метро, доля китайских стандартов превышает 85%.Поезд метро китайского стандарта – это новая продукция с использованием передовых технологий. Китайские стандарты брались за основу, при этом применялись такие концепции проектирования, как стандартизация, модуляризация и сериализация, с учетом опыта эксплуатации существующих поездов метро и потребностей пассажиров метро. Поезд метро, который недавно сошел с производственной линии, будет курсировать по маршруту "Аэропорт Чжэнчжоу – город Сюйчан". Этот поезд метро относится к типу B, уровень автоматизации - GoA4, скорость движения достигает 120 километров в час. Это первая продукция, которая была выпущена на технической платформе по производству поездов метро в соответствии с китайскими стандартами.Разработка и эксплуатация поездов метро китайских стандартов будет содействовать дальнейшему совершенствованию системы стандартов поездов метро в стране, повысит ключевую конкурентоспособность в технологиях городского рельсового транспорта, а также окажет важную поддержку в осуществлении высококачественного, устойчивого развития городского рельсового транспорта и содействии реализации стратегии создания транспортной державы.
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чжэнчжоу, китай, технологии

В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта

16:09 29.06.2021
 
© AFP 2021 / Greg Baker Скоростной поезд в Чжэнчжоу
 Скоростной поезд в Чжэнчжоу - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AFP 2021 / Greg Baker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Чжэнчжоу в понедельник с производственной линии сошел первый поезд, разработанный в соответствии с китайскими стандартами.
Это говорит о том, что Китай достиг больших успехов в области разработки и производства поездов метро. Поезд метро китайского стандарта обладает полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Среди важных стандартов, применяемых в разработке данного поезда метро, доля китайских стандартов превышает 85%.
Поезд метро китайского стандарта – это новая продукция с использованием передовых технологий. Китайские стандарты брались за основу, при этом применялись такие концепции проектирования, как стандартизация, модуляризация и сериализация, с учетом опыта эксплуатации существующих поездов метро и потребностей пассажиров метро. Поезд метро, который недавно сошел с производственной линии, будет курсировать по маршруту "Аэропорт Чжэнчжоу – город Сюйчан". Этот поезд метро относится к типу B, уровень автоматизации - GoA4, скорость движения достигает 120 километров в час. Это первая продукция, которая была выпущена на технической платформе по производству поездов метро в соответствии с китайскими стандартами.
Разработка и эксплуатация поездов метро китайских стандартов будет содействовать дальнейшему совершенствованию системы стандартов поездов метро в стране, повысит ключевую конкурентоспособность в технологиях городского рельсового транспорта, а также окажет важную поддержку в осуществлении высококачественного, устойчивого развития городского рельсового транспорта и содействии реализации стратегии создания транспортной державы.
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