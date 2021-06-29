https://ria.ru/20210629/poezd-1739065363.html

В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта

В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта - РИА Новости, 29.06.2021

В КНР выпустили первый поезд метро китайского стандарта

В городе Чжэнчжоу в понедельник с производственной линии сошел первый поезд, разработанный в соответствии с китайскими стандартами. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:09

2021-06-29T16:09

2021-06-29T16:09

россия-китай: главное

чжэнчжоу

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технологии

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МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Чжэнчжоу в понедельник с производственной линии сошел первый поезд, разработанный в соответствии с китайскими стандартами. Это говорит о том, что Китай достиг больших успехов в области разработки и производства поездов метро. Поезд метро китайского стандарта обладает полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Среди важных стандартов, применяемых в разработке данного поезда метро, доля китайских стандартов превышает 85%.Поезд метро китайского стандарта – это новая продукция с использованием передовых технологий. Китайские стандарты брались за основу, при этом применялись такие концепции проектирования, как стандартизация, модуляризация и сериализация, с учетом опыта эксплуатации существующих поездов метро и потребностей пассажиров метро. Поезд метро, который недавно сошел с производственной линии, будет курсировать по маршруту "Аэропорт Чжэнчжоу – город Сюйчан". Этот поезд метро относится к типу B, уровень автоматизации - GoA4, скорость движения достигает 120 километров в час. Это первая продукция, которая была выпущена на технической платформе по производству поездов метро в соответствии с китайскими стандартами.Разработка и эксплуатация поездов метро китайских стандартов будет содействовать дальнейшему совершенствованию системы стандартов поездов метро в стране, повысит ключевую конкурентоспособность в технологиях городского рельсового транспорта, а также окажет важную поддержку в осуществлении высококачественного, устойчивого развития городского рельсового транспорта и содействии реализации стратегии создания транспортной державы.

https://ria.ru/20210621/zapasy-1737879430.html

чжэнчжоу

китай

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чжэнчжоу, китай, технологии