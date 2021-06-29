https://ria.ru/20210629/podmoskove-1739003112.html

В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей

В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей - РИА Новости, 29.06.2021

В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей

Электроснабжение всех потребителей в Московской области восстановлено после отключений из-за ливней, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:58

2021-06-29T09:58

2021-06-29T09:58

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Электроснабжение всех потребителей в Московской области восстановлено после отключений из-за ливней, сообщает Минэнерго РФ."Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы", - говорится в сообщении.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.Не осталось в стороне и Подмосковье - ранее сообщалось, что из-за непогоды без электроснабжения там остались 24 тысячи человек в 11 городских округах.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.

https://ria.ru/20210628/kran-1738957020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/groza-1738956283.html

москва

московская область (подмосковье)

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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество