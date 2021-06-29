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В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей
В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей - РИА Новости, 29.06.2021
В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей
Электроснабжение всех потребителей в Московской области восстановлено после отключений из-за ливней, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:58
2021-06-29T09:58
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Электроснабжение всех потребителей в Московской области восстановлено после отключений из-за ливней, сообщает Минэнерго РФ."Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы", - говорится в сообщении.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.Не осталось в стороне и Подмосковье - ранее сообщалось, что из-за непогоды без электроснабжения там остались 24 тысячи человек в 11 городских округах.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
https://ria.ru/20210628/kran-1738957020.html
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москва
московская область (подмосковье)
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей
09:58 29.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодтопление в Подмосковье
Подтопление в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

В Подмосковье восстановили электроснабжение всех потребителей после отключений из-за ливней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Электроснабжение всех потребителей в Московской области восстановлено после отключений из-за ливней, сообщает Минэнерго РФ.
"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы", - говорится в сообщении.
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В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
Не осталось в стороне и Подмосковье - ранее сообщалось, что из-за непогоды без электроснабжения там остались 24 тысячи человек в 11 городских округах.
Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
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