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ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards
ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards - РИА Новости, 29.06.2021
ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards
ВТБ Лизинг стал лауреатом десятой юбилейной премии Aviation 100 Deals of the Year 2021, организованной ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:24
2021-06-29T14:42
втб лизинг
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВТБ Лизинг стал лауреатом десятой юбилейной премии Aviation 100 Deals of the Year 2021, организованной ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга коммерческой авиации Airline Economics, сообщает пресс-служба ВТБ. Масштабная реструктуризация лизинговых платежей по 67 самолетам группы "Аэрофлот", которую провел ВТБ Лизинг, признана лучшей сделкой года по реструктуризации в европейском регионе.Компания при участии международной юридической фирмы Allen &amp; Overy перенесла лизинговые платежи "Аэрофлоту" и "России" с марта до конца сентября 2020 года на середину 2021 года.“Реструктуризация была очень важным шагом для поддержки устойчивой работы нашего клиента в прошлом году, а кроме того, она помогла свести к минимуму негативное влияние нынешнего авиационного кризиса на общую экономику лизинговых сделок с группой "Аэрофлот" в долгосрочной перспективе. Мы рады, что нам удалось достичь поставленной цели, и компания возобновила регулярные лизинговые платежи в соответствии с графиком. Благодаря профессионализму наших команд удалось в очень короткие сроки согласовать сбалансированные условия по всему портфелю различных типов воздушных судов и договоров аренды”, - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводятся в сообщении банка.По мнению руководителя российской практики структурированного финансирования и финансирования активов Allen &amp; Overy Ильи Дворкина, для российского авиарынка 2020 год был годом перемен. Как отметила редактор журнала Airline Economics Виктория Тозер-Пеннингтон, 2020 год был намного сложнее из-за огромного объема сделок по авиационному финансированию, закрытых в 2020 году, поскольку авиакомпании и лизингодатели находили все более инновационные способы привлечения необходимой ликвидности в напряженной обстановке."И заемщикам, и кредиторам пришлось быстро перестраиваться c учетом новых рисков, чтобы пережить этот кризис и неминуемый период восстановления. Сделки, которые мы выбрали в рамках наших ежегодных наград, отражают упорный труд и творческий потенциал участников рынка авиационного финансирования”, - сказала она.
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards

14:24 29.06.2021 (обновлено: 14:42 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВТБ Лизинг стал лауреатом десятой юбилейной премии Aviation 100 Deals of the Year 2021, организованной ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга коммерческой авиации Airline Economics, сообщает пресс-служба ВТБ. Масштабная реструктуризация лизинговых платежей по 67 самолетам группы "Аэрофлот", которую провел ВТБ Лизинг, признана лучшей сделкой года по реструктуризации в европейском регионе.
Компания при участии международной юридической фирмы Allen & Overy перенесла лизинговые платежи "Аэрофлоту" и "России" с марта до конца сентября 2020 года на середину 2021 года.
“Реструктуризация была очень важным шагом для поддержки устойчивой работы нашего клиента в прошлом году, а кроме того, она помогла свести к минимуму негативное влияние нынешнего авиационного кризиса на общую экономику лизинговых сделок с группой "Аэрофлот" в долгосрочной перспективе. Мы рады, что нам удалось достичь поставленной цели, и компания возобновила регулярные лизинговые платежи в соответствии с графиком. Благодаря профессионализму наших команд удалось в очень короткие сроки согласовать сбалансированные условия по всему портфелю различных типов воздушных судов и договоров аренды”, - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводятся в сообщении банка.
По мнению руководителя российской практики структурированного финансирования и финансирования активов Allen & Overy Ильи Дворкина, для российского авиарынка 2020 год был годом перемен.
"Игроки были вынуждены принять новые правила игры и изменить подход к устоявшимся рабочим механизмам, договариваться и поддерживать друг друга. Для меня очень почетно, что наша команда при поддержке коллег из Лондона, возглавляемых Полом Нельсоном, партнером и руководителем международной практики авиационного финансирования Allen & Overy, участвовала в столь значимой сделке и была среди первопроходцев при реализации проектов, направленных на реструктуризации последствий пандемии Covid-19 для авиационной индустрии”.
Как отметила редактор журнала Airline Economics Виктория Тозер-Пеннингтон, 2020 год был намного сложнее из-за огромного объема сделок по авиационному финансированию, закрытых в 2020 году, поскольку авиакомпании и лизингодатели находили все более инновационные способы привлечения необходимой ликвидности в напряженной обстановке.
"И заемщикам, и кредиторам пришлось быстро перестраиваться c учетом новых рисков, чтобы пережить этот кризис и неминуемый период восстановления. Сделки, которые мы выбрали в рамках наших ежегодных наград, отражают упорный труд и творческий потенциал участников рынка авиационного финансирования”, - сказала она.
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:18
ВТБ Лизинг отмечен премией "Хрустальная пирамида" за мотивацию персонала
 
ВТБ ЛизингВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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