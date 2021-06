https://ria.ru/20210629/pobeditel-1739049438.html

ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards

ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВТБ Лизинг стал лауреатом десятой юбилейной премии Aviation 100 Deals of the Year 2021, организованной ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга коммерческой авиации Airline Economics, сообщает пресс-служба ВТБ. Масштабная реструктуризация лизинговых платежей по 67 самолетам группы "Аэрофлот", которую провел ВТБ Лизинг, признана лучшей сделкой года по реструктуризации в европейском регионе.Компания при участии международной юридической фирмы Allen & Overy перенесла лизинговые платежи "Аэрофлоту" и "России" с марта до конца сентября 2020 года на середину 2021 года.“Реструктуризация была очень важным шагом для поддержки устойчивой работы нашего клиента в прошлом году, а кроме того, она помогла свести к минимуму негативное влияние нынешнего авиационного кризиса на общую экономику лизинговых сделок с группой "Аэрофлот" в долгосрочной перспективе. Мы рады, что нам удалось достичь поставленной цели, и компания возобновила регулярные лизинговые платежи в соответствии с графиком. Благодаря профессионализму наших команд удалось в очень короткие сроки согласовать сбалансированные условия по всему портфелю различных типов воздушных судов и договоров аренды”, - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводятся в сообщении банка.По мнению руководителя российской практики структурированного финансирования и финансирования активов Allen & Overy Ильи Дворкина, для российского авиарынка 2020 год был годом перемен. Как отметила редактор журнала Airline Economics Виктория Тозер-Пеннингтон, 2020 год был намного сложнее из-за огромного объема сделок по авиационному финансированию, закрытых в 2020 году, поскольку авиакомпании и лизингодатели находили все более инновационные способы привлечения необходимой ликвидности в напряженной обстановке."И заемщикам, и кредиторам пришлось быстро перестраиваться c учетом новых рисков, чтобы пережить этот кризис и неминуемый период восстановления. Сделки, которые мы выбрали в рамках наших ежегодных наград, отражают упорный труд и творческий потенциал участников рынка авиационного финансирования”, - сказала она.

