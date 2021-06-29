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Врач рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже
Врач рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже - РИА Новости, 29.06.2021
Врач рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже
Люди с варикозным расширением вен рискуют получить тромбоз во время пляжного отдыха. Три правила, которые могут их защитить, озвучил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T02:10
2021-06-29T02:10
2021-06-29T02:10
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Люди с варикозным расширением вен рискуют получить тромбоз во время пляжного отдыха. Три правила, которые могут их защитить, озвучил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.По его словам, чтобы началось воспаление венозной стенки и в результате образовался тромб, нужно провести на солнце довольно продолжительное время. Это может произойти, например, если человек проспал на пляже под прямыми солнечными лучами час, два или три.Но если не допускать таких излишеств, даже людям со склонностью к тромбозу можно бывать на пляже и особо себя не ограничивать. Главное – следовать трем простым правилам, подчеркнул врач. "Не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять – это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа", – посоветовал Армен Авакян в интервью радио Sputnik.
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Врач рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже
Врач заявила, что пляж нельзя посещать тем, у кого есть варикоз
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости.
Люди с варикозным расширением вен рискуют получить тромбоз во время пляжного отдыха. Три правила, которые могут их защитить, озвучил в интервью радио Sputnik
хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.
"Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их. Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен", – предупредил хирург-флеболог.
По его словам, чтобы началось воспаление венозной стенки и в результате образовался тромб, нужно провести на солнце довольно продолжительное время. Это может произойти, например, если человек проспал на пляже под прямыми солнечными лучами час, два или три.
Но если не допускать таких излишеств, даже людям со склонностью к тромбозу можно бывать на пляже и особо себя не ограничивать. Главное – следовать трем простым правилам, подчеркнул врач.
"Не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять – это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа", – посоветовал Армен Авакян в интервью радио Sputnik.