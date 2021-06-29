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Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия - РИА Новости, 29.06.2021
Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о создании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:01
2021-06-29T11:21
кевин маккарти
нэнси пелоси
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о создании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января, сообщает телеканал CNN.Согласно тексту документа, в его состав войдут 13 человек. Пелоси назначит восемь участников, остальных выберут после консультаций с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Ожидается, что голосование по тексту резолюции пройдет на этой неделе, информирует телеканал.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Протестующие остановили работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.
https://ria.ru/20210213/kapitoliy-1597299452.html
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кевин маккарти, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:01 29.06.2021 (обновлено: 11:21 29.06.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Susan Walsh

Пелоси представила резолюцию о формировании комитета для расследования беспорядков у Капитолия

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о создании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января, сообщает телеканал CNN.
Согласно тексту документа, в его состав войдут 13 человек. Пелоси назначит восемь участников, остальных выберут после консультаций с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.
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Ожидается, что голосование по тексту резолюции пройдет на этой неделе, информирует телеканал.
Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Протестующие остановили работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.
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Кевин МаккартиНэнси ПелосиКапитолийДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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