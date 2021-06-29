https://ria.ru/20210629/pelosi-1738992527.html

Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия

Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия - РИА Новости, 29.06.2021

Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о создании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:01

2021-06-29T08:01

2021-06-29T11:21

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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о создании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января, сообщает телеканал CNN.Согласно тексту документа, в его состав войдут 13 человек. Пелоси назначит восемь участников, остальных выберут после консультаций с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Ожидается, что голосование по тексту резолюции пройдет на этой неделе, информирует телеканал.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Протестующие остановили работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.

https://ria.ru/20210213/kapitoliy-1597299452.html

https://ria.ru/20210206/kapitoliy-1596275996.html

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кевин маккарти, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире