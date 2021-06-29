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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210629/pavodok-1739007877.html
Для борьбы с паводком Хабаровский край сформировал резерв 850 млн рублей
Для борьбы с паводком Хабаровский край сформировал резерв 850 млн рублей - РИА Новости, 29.06.2021
Для борьбы с паводком Хабаровский край сформировал резерв 850 млн рублей
Для борьбы с паводком в Хабаровском крае сформирован запас материальных и технических средств в 850 миллионов рублей, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:40
2021-06-29T10:41
хабаровский край
амур (река)
дальний восток
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 29 июн - РИА Новости. Для борьбы с паводком в Хабаровском крае сформирован запас материальных и технических средств в 850 миллионов рублей, сообщил РИА Новости врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник."У нас сформированы материальные запасы в объеме 850 миллионов рублей. Мы сформировали группировку сил и средств - у нас более пяти тысяч спасателей готовы. Они все разворачиваются сегодня и 1,5 тысячи единиц техники. К паводку мы готовы, но ситуация очень тревожная", - сказал Дегтярев.В пятницу, по поручению главы региона, в Хабаровском крае создан оперативный штаб по подготовке к паводку. По словам Дегтярева, на комиссии по ЧС было принято решение, что в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах будут развёрнуты пункты временного содержания (ПВР)."Пока по одному, хотя в полной готовности у нас до 20 пунктов, и сделаем столько, сколько потребуется еще", - отметил глава региона.Ранее сообщалось, что для эвакуации населения спланировано 132 пункта временного размещения общей вместимостью более 15 тысяч человек. При необходимости размещения большего числа пострадавших граждан будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений. По словам Дегтярёва, согласно плану мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС, на территории края в летне-осенний дождевой паводок попадают 17 муниципальных образований, 106 населенных пунктов с населением около 40 тысяч человек."Нам гидрологи подсказывают, что в районе 5-6 июля будет пик паводка в районе Хабаровска и в районе 12-14 июля в районе Комсомольска-на-Амуре. Я дал поручение всем главам муниципальных образований и службам проверить все гидротехнические сооружения, проверить и подготовиться к тампонированию ливневок канализации, всех пропускных труб, произвести полную ревизию водно-насосного оборудования", - уточнил Дегтярев.При достижении Амуром отметок 4-4,2 метра в городе начнут засыпать вход в амурский затон в районе торгового центра "Броско", откуда предварительно выведут все корабли. Одновременно будут тампонировать ливневки и водопропускные трубы – некоторые из них полностью заварят. Администрация города возьмет на себя отсыпку низких мест и развертывание насосов – их установят более 20 в семи местах. Если вода будет угрожать набережной, то на ней, по примеру прошлых лет, смонтируют водоналивную дамбу. Прогнозируется, что уровень Амура у краевой столицы может подняться до отметки в 5,5–6 метров, что соответствует уровню "опасных явлений".Для Комсомольска-на-Амуре кроме защиты "слабых" мест (Комшоссе, микрорайон Менделеево и прочих) предстоит обеспечить работу стратегически важных промышленных предприятий. Предстоит проверить все имеющиеся дамбы, а также отсыпать старые и временные насыпи. Ожидается подход "большой" воды с отметками в 5,5-6 метров, но они могут быть и выше. Опасным считается уровень в 6,50 метров.Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех субъектах ДФО.
https://ria.ru/20210624/remont-1738355348.html
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амур (река), дальний восток, михаил дегтярев, хабаровск, общество
Для борьбы с паводком Хабаровский край сформировал резерв 850 млн рублей
10:40 29.06.2021 (обновлено: 10:41 29.06.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВид на подтопленные дома в Николаевском районе Хабаровского края
Вид на подтопленные дома в Николаевском районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Для борьбы с паводком Хабаровский край сформировал резерв 850 миллионов рублей

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 июн - РИА Новости. Для борьбы с паводком в Хабаровском крае сформирован запас материальных и технических средств в 850 миллионов рублей, сообщил РИА Новости врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник.
"У нас сформированы материальные запасы в объеме 850 миллионов рублей. Мы сформировали группировку сил и средств - у нас более пяти тысяч спасателей готовы. Они все разворачиваются сегодня и 1,5 тысячи единиц техники. К паводку мы готовы, но ситуация очень тревожная", - сказал Дегтярев.
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В пятницу, по поручению главы региона, в Хабаровском крае создан оперативный штаб по подготовке к паводку. По словам Дегтярева, на комиссии по ЧС было принято решение, что в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах будут развёрнуты пункты временного содержания (ПВР).
"Пока по одному, хотя в полной готовности у нас до 20 пунктов, и сделаем столько, сколько потребуется еще", - отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что для эвакуации населения спланировано 132 пункта временного размещения общей вместимостью более 15 тысяч человек. При необходимости размещения большего числа пострадавших граждан будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений. По словам Дегтярёва, согласно плану мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС, на территории края в летне-осенний дождевой паводок попадают 17 муниципальных образований, 106 населенных пунктов с населением около 40 тысяч человек.
"Нам гидрологи подсказывают, что в районе 5-6 июля будет пик паводка в районе Хабаровска и в районе 12-14 июля в районе Комсомольска-на-Амуре. Я дал поручение всем главам муниципальных образований и службам проверить все гидротехнические сооружения, проверить и подготовиться к тампонированию ливневок канализации, всех пропускных труб, произвести полную ревизию водно-насосного оборудования", - уточнил Дегтярев.
При достижении Амуром отметок 4-4,2 метра в городе начнут засыпать вход в амурский затон в районе торгового центра "Броско", откуда предварительно выведут все корабли. Одновременно будут тампонировать ливневки и водопропускные трубы – некоторые из них полностью заварят. Администрация города возьмет на себя отсыпку низких мест и развертывание насосов – их установят более 20 в семи местах. Если вода будет угрожать набережной, то на ней, по примеру прошлых лет, смонтируют водоналивную дамбу. Прогнозируется, что уровень Амура у краевой столицы может подняться до отметки в 5,5–6 метров, что соответствует уровню "опасных явлений".
Для Комсомольска-на-Амуре кроме защиты "слабых" мест (Комшоссе, микрорайон Менделеево и прочих) предстоит обеспечить работу стратегически важных промышленных предприятий. Предстоит проверить все имеющиеся дамбы, а также отсыпать старые и временные насыпи. Ожидается подход "большой" воды с отметками в 5,5-6 метров, но они могут быть и выше. Опасным считается уровень в 6,50 метров.
Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех субъектах ДФО.
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