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https://ria.ru/20210629/pashinyan-1738983533.html
Байден поздравил Пашиняна через неделю после выборов в Армении
Байден поздравил Пашиняна через неделю после выборов в Армении - РИА Новости, 29.06.2021
Байден поздравил Пашиняна через неделю после выборов в Армении
Президент США Джо Байден неделю спустя после выборов в Армении поздравил и.о. премьера Никола Пашиняна с победой. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T01:43
2021-06-29T01:43
никол пашинян
джо байден
сша
армения
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден неделю спустя после выборов в Армении поздравил и.о. премьера Никола Пашиняна с победой.Двадцатого июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
https://ria.ru/20210627/pashinyan-1738800769.html
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никол пашинян, джо байден, сша, армения, в мире
Байден поздравил Пашиняна через неделю после выборов в Армении
01:43 29.06.2021
 
© РИА Новости / Pool/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Pool/Михаил Метцель
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Байден поздравил Пашиняна через неделю после выборов в Армении

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден неделю спустя после выборов в Армении поздравил и.о. премьера Никола Пашиняна с победой.

"Поздравляю народ Армении и премьер-министра Никола Пашиняна с успешными парламентскими выборами. Наше партнерство с Арменией основывается на общих ценностях и сотрудничестве в демократических реформах и разрешении конфликтов. Мы привержены укреплению этого сотрудничества", - написал Байден в Twitter.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян во время митинга своих сторонников в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 13:35
Партия Пашиняна получит 71 мандат в новом парламенте Армении
Двадцатого июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
 
Никол ПашинянДжо БайденСШААрменияВ мире
 
 
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