Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Силуанов заявил, что Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Важнейшим показателем представляется изменение темпа роста ВВП по сравнению с уровнем, ожидавшимся до начала пандемии. Россия продемонстрировала один из лучших результатов прохождения пандемии с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики. Фактическое изменение темпов роста по сравнению с ожидаемым до начала пандемии оказалось намного лучше, чем в среднем по "Большой двадцатке", - написал он в статье "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений", опубликованной в журнале "Финансы".
Так, прогноз темпов роста ВВП России в 2020 году до пандемии коронавируса составлял 1,8%, а фактическое снижение экономики оказалось на уровне 3%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом до начала пандемии составило минус 4,8 процентного пункта.
Лучшие результаты показали только четыре страны G20 - Австралия, где ВВП упал на 2,4% вместо ожидаемого до пандемии увеличения на 2,3% (изменение - минус 4,7 п.п.), Китай - рост на 2,3% вместо 5,8% (минус 3,5 п.п.), Южная Корея - снижение на 1% против роста на 2,2% (минус 3,2 п.п), Турция - рост на 1,8% вместо 3% (минус 1,2 п.п.).
В США по итогам 2020 года ВВП сократился на 3,5% вместо ожидавшегося до пандемии увеличения на 2,1%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом достигло минус 5,6 п.п. Еще хуже результат показала Великобритания, где ВВП упал на 9,8% против роста на 1,5% (изменение - минус 11,3 п.п).
Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов, отметил Силуанов.