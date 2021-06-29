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Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии
Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии - РИА Новости, 29.06.2021
Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии
Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году, заявил РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:15
2021-06-29T10:15
коронавирус в россии
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Важнейшим показателем представляется изменение темпа роста ВВП по сравнению с уровнем, ожидавшимся до начала пандемии. Россия продемонстрировала один из лучших результатов прохождения пандемии с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики. Фактическое изменение темпов роста по сравнению с ожидаемым до начала пандемии оказалось намного лучше, чем в среднем по "Большой двадцатке", - написал он в статье "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений", опубликованной в журнале "Финансы".Так, прогноз темпов роста ВВП России в 2020 году до пандемии коронавируса составлял 1,8%, а фактическое снижение экономики оказалось на уровне 3%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом до начала пандемии составило минус 4,8 процентного пункта.Лучшие результаты показали только четыре страны G20 - Австралия, где ВВП упал на 2,4% вместо ожидаемого до пандемии увеличения на 2,3% (изменение - минус 4,7 п.п.), Китай - рост на 2,3% вместо 5,8% (минус 3,5 п.п.), Южная Корея - снижение на 1% против роста на 2,2% (минус 3,2 п.п), Турция - рост на 1,8% вместо 3% (минус 1,2 п.п.).В США по итогам 2020 года ВВП сократился на 3,5% вместо ожидавшегося до пандемии увеличения на 2,1%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом достигло минус 5,6 п.п. Еще хуже результат показала Великобритания, где ВВП упал на 9,8% против роста на 1,5% (изменение - минус 11,3 п.п).Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов, отметил Силуанов.
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коронавирус в россии, россия, антон силуанов, экономика
Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии
10:15 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Силуанов заявил, что Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Важнейшим показателем представляется изменение темпа роста ВВП по сравнению с уровнем, ожидавшимся до начала пандемии. Россия продемонстрировала один из лучших результатов прохождения пандемии с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики. Фактическое изменение темпов роста по сравнению с ожидаемым до начала пандемии оказалось намного лучше, чем в среднем по "Большой двадцатке", - написал он в статье "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений", опубликованной в журнале "Финансы".
Так, прогноз темпов роста ВВП России в 2020 году до пандемии коронавируса составлял 1,8%, а фактическое снижение экономики оказалось на уровне 3%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом до начала пандемии составило минус 4,8 процентного пункта.
Лучшие результаты показали только четыре страны G20 - Австралия, где ВВП упал на 2,4% вместо ожидаемого до пандемии увеличения на 2,3% (изменение - минус 4,7 п.п.), Китай - рост на 2,3% вместо 5,8% (минус 3,5 п.п.), Южная Корея - снижение на 1% против роста на 2,2% (минус 3,2 п.п), Турция - рост на 1,8% вместо 3% (минус 1,2 п.п.).
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В США по итогам 2020 года ВВП сократился на 3,5% вместо ожидавшегося до пандемии увеличения на 2,1%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом достигло минус 5,6 п.п. Еще хуже результат показала Великобритания, где ВВП упал на 9,8% против роста на 1,5% (изменение - минус 11,3 п.п).
Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов, отметил Силуанов.
 
Коронавирус в РоссииРоссияАнтон СилуановЭкономика
 
 
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