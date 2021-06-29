https://ria.ru/20210629/pandemiya-1739004971.html

Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии

Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии - РИА Новости, 29.06.2021

Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии

Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году, заявил РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:15

2021-06-29T10:15

2021-06-29T10:15

коронавирус в россии

россия

антон силуанов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/19/1561151944_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_57e1943a39b1ddea3c68087b75c8c32a.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Важнейшим показателем представляется изменение темпа роста ВВП по сравнению с уровнем, ожидавшимся до начала пандемии. Россия продемонстрировала один из лучших результатов прохождения пандемии с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики. Фактическое изменение темпов роста по сравнению с ожидаемым до начала пандемии оказалось намного лучше, чем в среднем по "Большой двадцатке", - написал он в статье "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений", опубликованной в журнале "Финансы".Так, прогноз темпов роста ВВП России в 2020 году до пандемии коронавируса составлял 1,8%, а фактическое снижение экономики оказалось на уровне 3%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом до начала пандемии составило минус 4,8 процентного пункта.Лучшие результаты показали только четыре страны G20 - Австралия, где ВВП упал на 2,4% вместо ожидаемого до пандемии увеличения на 2,3% (изменение - минус 4,7 п.п.), Китай - рост на 2,3% вместо 5,8% (минус 3,5 п.п.), Южная Корея - снижение на 1% против роста на 2,2% (минус 3,2 п.п), Турция - рост на 1,8% вместо 3% (минус 1,2 п.п.).В США по итогам 2020 года ВВП сократился на 3,5% вместо ожидавшегося до пандемии увеличения на 2,1%. Таким образом, изменение по сравнению с прогнозом достигло минус 5,6 п.п. Еще хуже результат показала Великобритания, где ВВП упал на 9,8% против роста на 1,5% (изменение - минус 11,3 п.п).Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов, отметил Силуанов.

https://ria.ru/20210628/biznes-1738882195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, антон силуанов, экономика