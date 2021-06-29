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В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией
В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией - РИА Новости, 29.06.2021
В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией
Американское правительство допустило ошибку в отношениях России и США, и теперь тесное сотрудничество Москвы и Пекина угрожает "мировому господству" Вашингтона. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:02
2021-06-29T19:41
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нато
уинстон черчилль
сша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американское правительство допустило ошибку в отношениях России и США, и теперь тесное сотрудничество Москвы и Пекина угрожает "мировому господству" Вашингтона. Об этом написал американский эксперт Уильям Молони в статье для издания The Hill.В материале отмечается, что Белый дом с конца холодной войны стремился поддерживать уважительные отношения с Москвой, избегая при этом ненужных провокаций. По мнению Молони, подход резко сменился в 2016 году, и в течение всего президентства Дональда Трампа Россия была центром "жестокой и предвзятой" внешней политики США."В результате России была отведена роль "главного врага" американской свободы, а политики были вынуждены соревноваться друг с другом, чье высказывание хлеще по отношению к Москве", — подчеркнул автор.Из-за неправильно выбранной стратегии американских властей усиление российско-китайского союза происходит одновременно с ослаблением "главной опоры США" — НАТО, говорится в статье. Издание приводит цитату обозревателя Уолтера Рассела Мида, который ранее заявил, что Соединенные Штаты и их союзники уступают позиции своим противникам, а баланс сил резко меняется не в пользу Вашингтона.По мнению Молони, с окончанием холодной войны альянс НАТО лишился основной причины своего существования и за последние 30 лет утратил цели, согласованность и в конечном итоге готовность пойти на риск реального военного сражения со сверхдержавой."Сегодня мы проходим через то, что в еще более ранние опасные времена Уинстон Черчилль назвал "надвигающейся бурей", — заключил автор статьи.
https://ria.ru/20210628/kiberataki-1738857414.html
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китай, россия, дональд трамп, нато, уинстон черчилль, сша, в мире
В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией
17:02 29.06.2021 (обновлено: 19:41 29.06.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Evan Vucci

Hill: на США надвигается буря из-за ошибки в отношениях с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американское правительство допустило ошибку в отношениях России и США, и теперь тесное сотрудничество Москвы и Пекина угрожает "мировому господству" Вашингтона. Об этом написал американский эксперт Уильям Молони в статье для издания The Hill.
В материале отмечается, что Белый дом с конца холодной войны стремился поддерживать уважительные отношения с Москвой, избегая при этом ненужных провокаций. По мнению Молони, подход резко сменился в 2016 году, и в течение всего президентства Дональда Трампа Россия была центром "жестокой и предвзятой" внешней политики США.
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"В результате России была отведена роль "главного врага" американской свободы, а политики были вынуждены соревноваться друг с другом, чье высказывание хлеще по отношению к Москве", — подчеркнул автор.
Из-за неправильно выбранной стратегии американских властей усиление российско-китайского союза происходит одновременно с ослаблением "главной опоры США" — НАТО, говорится в статье. Издание приводит цитату обозревателя Уолтера Рассела Мида, который ранее заявил, что Соединенные Штаты и их союзники уступают позиции своим противникам, а баланс сил резко меняется не в пользу Вашингтона.
По мнению Молони, с окончанием холодной войны альянс НАТО лишился основной причины своего существования и за последние 30 лет утратил цели, согласованность и в конечном итоге готовность пойти на риск реального военного сражения со сверхдержавой.
"Сегодня мы проходим через то, что в еще более ранние опасные времена Уинстон Черчилль назвал "надвигающейся бурей", — заключил автор статьи.
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