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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/ogranicheniya-1739032936.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:05
2021-06-29T13:05
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коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне."Нет, мне не известно о каких-то ограничениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах по дополнительным мерам против COVID-19 на федеральном уровне.На уточнение, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19
13:05 29.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что не знает о планах по новым ограничениям из-за COVID-19 на федеральном уровне

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.
"Нет, мне не известно о каких-то ограничениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах по дополнительным мерам против COVID-19 на федеральном уровне.
На уточнение, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.
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