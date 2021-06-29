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В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19

В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:05

2021-06-29T13:05

2021-06-29T13:05

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коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне."Нет, мне не известно о каких-то ограничениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах по дополнительным мерам против COVID-19 на федеральном уровне.На уточнение, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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